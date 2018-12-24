Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская готовятся к зачатию ребенка

Малыш может появиться на свет уже в следующем году.

Отношения Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской начались вскоре после скандального развода последней с Арменом Джигарханяном. Чувства артистов далеко не все считают искренними, но пара не устает демонстрировать их, появляясь в эфире развлекательных телешоу и на светских мероприятиях.

Теперь Прохор и Виталина задумались о рождении ребенка. На странице пианистки в Instagram появились кадры из нового выпуска шоу «Прямой эфир», на которых Андрей Малахов объявляет о желании пары завести детей. Произойти это должно уже совсем скоро, в 2019 году, а пока влюбленные решили тщательно подготовиться к счастливому событию и пройти все необходимые медицинские обследования, чтобы удостовериться в своем хорошем здоровье.

Подписчики Цымбалюк-Романовской не упустили случая высказаться на данную тему. Многие от души поздравили знаменитостей с грядущим пополнением, другие же вновь усомнились в их честности.

«Рада за вас, дорогие, от всей души», «Дай бог вам счастья», «Виталина, молодцы! Порадовали под Новый год! Счастья вам и здоровья!», «Интересно, кто-то верит в это?», «Вы верите в искренность этих отношений? Смешно», «Думаю, это очередное шоу, спланированный спектакль, не более… Ну, будем смотреть», «Очень хочется верить, что это не пиар. А Виталине давно пора стать мамой», – размышляют поклонники.