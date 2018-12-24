НОВОСТИ

«Физическая работа меня не пугает»: Цымбалюк-Романовская прокомментировала решение суда

«Физическая работа меня не пугает»: Цымбалюк-Романовская прокомментировала решение суда Виталина Цымбалюк-Романовская. фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Недавно бывшую жену Армена Джигарханяна приговорили к 200 часам исправительных работ и штрафу в 200 тысяч рублей за вмешательство в частную жизнь.

Виталина Цымбалюк-Романовская в прошлом году оказалась в центре скандала. Ей пришлось развестись с Арменом Джигарханяном, который предъявил ей несколько обвинений. Он до сих пор уверен, что пианистка присвоила себе все его имущество и только ради этой цели и вышла за него замуж. О случившемся девушка старается не думать. Она уже несколько месяцев строит отношения с новым избранником Прохором Шаляпиным. Первое время они отрицали свой роман, но теперь уже не скрывают, что строят совместные планы на будущее.

больше по теме
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская готовятся к зачатию ребенкаМалыш может появиться на свет уже в следующем году.
Шаляпин уже познакомил Виталину со своими родителями. Общественность ждет, когда влюбленные назначат дату свадьбы, но недавно певец заявил, что сначала они решили завести ребенка. Звездная пара на днях прошла полное медицинское обследование. Прохор и его избранница решили узнать, совместимы ли они и получится ли у них завести наследника. 24 декабря Цымбалюк-Романовская стала героиней передачи «Прямой эфир». Она прокомментировала недавнее решение суда. Напомним, что пианистку признали виновной в незаконной установке скрытых видеокамер в кабинете Джигарханяна. Девушке назначили наказание в виде 200 часов исправительных работ и штраф в 200 тысяч рублей.

Виталина прокомментировала решение суда
Виталина прокомментировала решение суда. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Виталина отметила, что ей хотели изначально вменить обвинение по статье «Мошенничество», но этого не произошло, поэтому пианистка считает себя победительницей в этом деле. «Я приговора не боюсь, потому что физическая работа меня не пугает совершенно. Я с детства все умею делать. Более того, заявленная сумма в 2 миллиона рублей была снижена до 200 тысяч. Я считаю, что это вполне нормально. Также я считаю, что понесла гораздо больший моральный ущерб, чем мой бывший муж», — поделилась Цымбалюк-Романовская. Она добавила, что до сих пор действует подписка о невыезде из Москвы, поэтому для поездок в другие города Виталина вынуждена делать запросы судье. По словам девушки, ее адвокаты уже подали апелляцию. Она не согласна с решением суда.

Адвокат Виталины намерена добиться оправдательного приговора
Адвокат Виталины намерена добиться оправдательного приговора. фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

Юрист Виталины Лариса Широкова заявила, что намерена добиться полностью оправдательного приговора для своей клиентки. «Мы с приговором не согласны. Вообще наличие судимости не входило в наши планы защиты, поэтому мы его обжаловали. Ждем даты апелляционного рассмотрения и считаем, что в случае Виталины возможен только оправдательный приговор», — высказалась Лариса. Также сама Цымбалюк-Романовская отметила, что после развода она так и не встретилась с Джигарханяном, чтобы поговорить о случившемся. «К сожалению, не представилось такой возможности», — пояснила она.

Вам может быть интересно:
Виталина Цымбалюк-Романовская проиграла в суде адвокату Армена Джигарханяна Ему хочется стать папой: экс-невеста Шаляпина одобрила его возможный союз с Виталиной Цымбалюк-Романовской Мама Виталины Цымбалюк-Романовской перенесла операцию по удалению раковой опухоли
Тэги:
Виталина Цымбалюк-Романовскаясудебные разбирательстваток-шоу "Прямой эфир"

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Физическая работа меня не пугает»: Цымбалюк-Романовская прокомментировала решение суда
Интересно?
Поделись с друзьями: