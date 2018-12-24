«Физическая работа меня не пугает»: Цымбалюк-Романовская прокомментировала решение суда

Недавно бывшую жену Армена Джигарханяна приговорили к 200 часам исправительных работ и штрафу в 200 тысяч рублей за вмешательство в частную жизнь.

Виталина Цымбалюк-Романовская в прошлом году оказалась в центре скандала. Ей пришлось развестись с Арменом Джигарханяном, который предъявил ей несколько обвинений. Он до сих пор уверен, что пианистка присвоила себе все его имущество и только ради этой цели и вышла за него замуж. О случившемся девушка старается не думать. Она уже несколько месяцев строит отношения с новым избранником Прохором Шаляпиным. Первое время они отрицали свой роман, но теперь уже не скрывают, что строят совместные планы на будущее.

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Шаляпин уже познакомил Виталину со своими родителями. Общественность ждет, когда влюбленные назначат дату свадьбы, но недавно певец заявил, что сначала они решили завести ребенка. Звездная пара на днях прошла полное медицинское обследование . Прохор и его избранница решили узнать, совместимы ли они и получится ли у них завести наследника. 24 декабря Цымбалюк-Романовская стала героиней передачи «Прямой эфир». Она прокомментировала недавнее решение суда. Напомним, что пианистку признали виновной в незаконной установке скрытых видеокамер в кабинете Джигарханяна. Девушке назначили наказание в виде 200 часов исправительных работ и штраф в 200 тысяч рублей.

Виталина отметила, что ей хотели изначально вменить обвинение по статье «Мошенничество», но этого не произошло, поэтому пианистка считает себя победительницей в этом деле. «Я приговора не боюсь, потому что физическая работа меня не пугает совершенно. Я с детства все умею делать. Более того, заявленная сумма в 2 миллиона рублей была снижена до 200 тысяч. Я считаю, что это вполне нормально. Также я считаю, что понесла гораздо больший моральный ущерб, чем мой бывший муж», — поделилась Цымбалюк-Романовская. Она добавила, что до сих пор действует подписка о невыезде из Москвы, поэтому для поездок в другие города Виталина вынуждена делать запросы судье. По словам девушки, ее адвокаты уже подали апелляцию. Она не согласна с решением суда.

Юрист Виталины Лариса Широкова заявила, что намерена добиться полностью оправдательного приговора для своей клиентки. «Мы с приговором не согласны. Вообще наличие судимости не входило в наши планы защиты, поэтому мы его обжаловали. Ждем даты апелляционного рассмотрения и считаем, что в случае Виталины возможен только оправдательный приговор», — высказалась Лариса. Также сама Цымбалюк-Романовская отметила, что после развода она так и не встретилась с Джигарханяном, чтобы поговорить о случившемся. «К сожалению, не представилось такой возможности», — пояснила она.