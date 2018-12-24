Беременная Лопырева высказалась о «женской привлекательности»
35-летняя Виктория Лопырева готовится к появлению первенца. Слухи о беременности экс-возлюбленной «Золотого голоса России» Николая Баскова появились еще этим летом, во время проведения чемпионата мира по футболу. Однако сама Лопырева продолжала скрывать свое интересное положение. И только в декабре Виктория призналась, что не хотела афишировать свою беременность, как впрочем и имя отца будущего ребенка. Дело в том, что избранник светской львицы не относится к миру шоу-бизнеса.
«Женщина в положении становится еще более привлекательной, (по словам любимого мужчины) и тем более это не причина быть не стильной!! Хотя, должна признаться, я раньше думала, что это не так просто», — написала Виктория Лопырева в своем микроблоге, отметив, что даже при беременности будущие мамочки могут оставаться красивыми и желанными.
Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, певец Николай Басков заверил поклонников, что с Викторией они расстались еще в январе. С тех пор артист практически не интересовался личной жизнью светской львицы и не знал, что она находится в интересном положении.
Несмотря на беременность Виктория Лопырева ведет активный образ жизни: она посещает светские мероприятия и делится с поклонниками свежими снимками, демонстрируя округлившийся животик.