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«Моя помощница»: Ани Лорак привела семилетнюю дочку на съёмки «Голоса»

«Моя помощница»: Ани Лорак привела семилетнюю дочку на съёмки «Голоса» Ани Лорак с мужем и дочерью/Фото: Instagram
Украинская певица Ани Лорак переживает не самый простой период в своей семейной жизни.

Певица Ани Лорак стала наставницей вокального проекта «Голос» на Первом канале вместе с музыкальным продюсером Константином Меладзе, лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и рэпером Бастой. На съёмки исполнительница привела и семилетнюю дочку Софию, которую она родила от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Ни для кого не секрет, что Ани Лорак подала на развод с мужем.

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Ани Лорак заявила, что больше никто не сможет ее «унизить и травмировать»Певица Ани Лорак переживает не самый простой период в своей семейной жизни.
Несмотря на плотный рабочий график, певица старается, как можно больше времени уделять своей единственной дочери. Даже на съёмки «Голоса» она пришла вместе с Софией. «Сегодня моя помощница София помогала мне на прямом эфире», — написала в своем микроблоге Ани Лорак. В этом году дочка исполнительницы пошла в первый класс.

Еще совсем недавно поклонники певицы полагали, что Ани счастлива в отношениях, однако в своем интервью исполнительница рассказала о том, что ей пришлось распрощаться с иллюзиями. Она перестала ощущать себя жертвой, научилась отстаивать свои интересы. «Теперь же никто и никогда не сможет унизить меня, травмировать… Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает», — приводит «СтарХит» слова Ани Лорак со ссылкой на «Караван историй».

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«Моя помощница»: Ани Лорак привела семилетнюю дочку на съёмки «Голоса»
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