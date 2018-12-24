Хилькевич призвала фанатов вести здоровый образ жизни

Актриса рассказала, что старается питаться правильно.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич рассказала поклонникам в Instagram, что предпочитает здоровое питание, и старается не есть вредную пищу. Она рассказала, что это делать становится все проще, и призвала своих поклонников тоже следовать ЗОЖ.

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«Совсем ещё недавно найти в магазине или заказать домой здоровую пищу казалось чуть ли не подвигом, то теперь это становится проще простого! По крайней мере в Москве», — написала актриса под снимком, на котором она держит у лица один ролл с рыбой.

Также Хилькевич добавила, что правильное питание является залогом здоровья и обратилась к тем, кто думает также. Многие фанаты в комментариях поддержали актрису, однако нашлись и те, кто заявил, что правильно питаться дорого, и не все себе могут это позволить. «Против того, чтобы детей к этому «идеалу» подгонять. детство одно, пусть покушает всякой бяки, один раз в жизни, а потом уже по осознанному согласию пусть сидит на пп», «Роллы и суши диетологи не относят к правильному питанию. Рис туда добавляют обычный, он как раз самый не полезный и всякие добавки соусы, в которых калорий и жиров тьма просто», — написали в комментариях поклонники.