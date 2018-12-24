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Жена Сергея Юрского рассказала о состоянии актера

Жена Сергея Юрского рассказала о состоянии актера Фото: КП/Евгения Гусева
Наталья Тенякова назвала причину госпитализации супруга.

Супруга народного артиста Сергея Юрского рассказала о состоянии здоровья актера, госпитализированного накануне в воскресенье, 23 декабря. По словам Натальи Теняковой, прославленный артист продолжает оставаться в медучреждении, но его жизни, к счастью, ничто не угрожает.

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В больницу 83-летний артист решил обратиться из-за поднявшейся температуры, а также высокого уровня сахара в крови. В ближайшие дни Юрский вернется домой. «Ничего абсолютно страшного, я думаю, завтра или послезавтра уже выйдет», – сообщила Наталья Максимовна «Пятому каналу».

Напомним, ранее сообщалось, что выдающегося актера и режиссера доставили в одно из медицинских учреждений столицы на машине скорой помощи. Его состояние расценивалось как средне тяжелое. Обеспокоенные поклонники искренне желают звезде фильмов «Золотой теленок», «Республика ШКИД» и «Место встречи изменить нельзя» скорейшего выздоровления.

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сергей юрский

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Жена Сергея Юрского рассказала о состоянии актера
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