«Мисс Интернешнл» потребовалась пересадка печени из-за спортивных добавок

Жизнь «королевы красоты» из Филиппин оказалась под угрозой

Беа Роуз Сантьяго в 2013 году стала победительницей престижного конкурса красоты «Мисс Интернешнл», который прошел в пони. Тогда она обошла несколько десятков конкуренток. Жительница Филиппин у себя на родине сделала успешную карьер модели. Однако вечная погоня за красотой и стройностью сыграл с ней злую шутку. Беа призналась, что много занимается спортом, и долгие годы находилась на спортивном питании, принимая добавки с высоким уровнем креатина. Это, по ее мнению, и привело к проблемам со здоровьем. Девушка стала часто страдать от приступов мигрени. После того, как она прошла полный курс обследования, ей поставили страшный диагноз – хроническое заболевание почек. Последние месяцы она провела под постоянным наблюдением врачей.

Модель прошла обследование в Токио, где подтвердили диагноз. Сейчас филиппинка приехала в Канаду, где почти четыре месяца проходит курс лечения в Toronto General Hospital. По ее словам, четыре раза в неделю она ездит на процедуры. Ей приходится вставать в 5.30 утра и два часа добираться до места, чтобы потом пять часов проводить в клинике. Однако диализ не помогает и состояние красавицы ухудшается. Сейчас ей подыскивают подходящего донора. Врачи говорят, что без пересадки органа ее жизнь находится в опасности.

«Бог хотел, чтобы я жила, поэтому он заставил меня пойти в больницу по поводу моей мигрени. Он дал мне семью и лучших друзей, которые готовы поделиться своим органом, не заставляя меня их об этом просить. Я здесь, потому что Он хотел, чтобы я была здесь, и за это я благодарна и навсегда полюблю Его», — поделилась девушка в соцсетях.

Беа отметила, что окружена близкими, настроена оптимистично и верит, что ей удастся справиться с недугом и вернуться к привычной жизни.

«Сейчас я нахожусь в хорошем месте, но мое сердце неспокойно. Я не прошу сочувствия, я прошу только понимания. Это не нелегко и дальше будет только сложнее», — поделилась она. Фолловеры модели как могут поддерживают ее добрыми словами, многие высказали намерение в случае необходимости помочь девушке материально.