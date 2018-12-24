Филипп Киркоров объяснил, почему Михалков и Бондарчук не видят его в кино

Певец признался, что мечтает получить когда-нибудь главную роль.

Известный певец, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров мечтает о главной роли в кино. По его словам, это его главная мечта. Отметим, что Киркоров уже играл роли в молодежных фильмах «Елки» и «Любовь в большом городе». Однако он хотел бы сыграть самостоятельного героя. К примеру, Короля Лир.

Киркоров рассказал, что режиссер Никита Михалков спрашивал его однажды, кого бы хотел сыграть певец. Он как раз рассказал ему о Короле Лире. На это Михалков заметил, что в кадре все зрители все равно будут видеть не Короля Лира, а Киркорова. При этом Михалков отметил, что так произойдет независимо какую роль предложить поп-королю.

Киркоров заметил, что и его друг детства режиссер Федор Бондарчук негативно воспринял интерес артиста к кинематографу. По словам Бондарчука, даже если он сделает Киркорова в каком-нибудь фильме упырем, «то все равно будут торчать заячьи уши Киркорова». Это, как считает Бондарчук, печать на всю жизнь. Причина в том, что Киркоров прочно внедрил в сознании людей свой образ, и в другом амплуа его уже никто не воспринимает, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Филипп Киркоров недавно заявил, что хотел бы извиниться перед своим отцом, которого он очень редко видит. Поп-королю также очень не хватает общения с детьми из-за постоянных разъездов. Все свободное время он проводит с Аллой-Викторией и Мартином. Кстати, девочка уже пошла в первый класс, а мальчик пойдет в школу в следующем году.

Поп-король Филипп Киркоров уже несколько десятилетий является одним из самых популярных певцов на российской сцене. Он признался, что многому обязан своей бывшей супруге Алле Пугачёвой. В свое время она, к примеру, научила его есть суши. Киркоров и Пугачёва до сих пор поддерживают очень близкие отношения. Поп-король частый гость в доме Примадонны и Максима Галкина.