«Деда, погоди»: 24 декабря Леониду Филатову исполнилось бы 72 года 

Легендарный артист до последнего боролся с недугами, продолжая сниматься и писать.

24 декабря – памятный день для многочисленных поклонников Леонида Филатова. Известный актёр театра и кино, режиссёр, ведущий и писатель родился в 1946 году в Казани. В этом году выдающемуся артисту исполнилось бы 72 года. Леонида Алексеевича нет уже 15 лет, но родные, коллеги, знакомые, а также незнакомые ему, но почитающие его талант люди, помнят о нем.

Филатов сыграл блестящие роли в фильмах «Экипаж», «Женщины шутят всерьёз», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Забытая мелодия для флейты» и других. В картине «Сукины дети» он выступил в качестве режиссера. Многие любили его как выдающегося театрального актера. Также Леонид Алексеевич остался в памяти, как талантливые писатель, публицист и поэт. Его сказка «Про Федота-стрельца, удалого молодца» превратилась в истинно народную и разлетелась на цитаты. Кстати, эту сказку практически полностью наизусть знал Михаил Горбачев и часто ее цитировал, он и его супруга Раиса дружили с Филатовым и считали его очень талантливым.

Десять лет Филатов вел передачу «Чтобы помнили», в которой рассказывал об известных, часто незаслуженно забытых артистах. Многие из этих историй были печальными, и как говорили близкие Филатова, все их он пропускал через себя, что не могло не сказаться на его здоровье.

У него осталась семья – супруга Нина Шацкая и приемный сын Денис. Денис – ребенок Щацкой и актера Валерия Золотухина. Своих детей у Филатова не было, он любил Дениса и воспитал его, как родного. Только встав взрослым, Денис помирился и с родным отцом – Золотухиным. Денис поступил во ВГИК, но потом резко поменял свою судьбу, окончив духовную семинарию и став священнослужителем. Сейчас отец Дионисий – священник храма на Видновском кладбище в Расторгуево.

В 1993 году у Леонида Алексеевича прямо на сцене случился микроинсульт. После этого он пережил сложную операцию по пересадке почки, чему предшествовали два года в больничной палате на гемодиализе. Актер скончался в 2003 году после простуды и развившейся двусторонней пневмонии. Не помогли лучшие врачи в Кремлевской больнице, куда его госпитализировали. Многие поклонники Филатова помнят его последний пронзительный и грустный стих «Деда, погоди…», который он написал из больничной палаты внучке Оле, дочери Дениса.