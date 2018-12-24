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Анастасия Волочкова показала дорогие часы на руке своего любимого мужчины

Анастасия Волочкова показала дорогие часы на руке своего любимого мужчины Анастасия Волочкова. фото: globallook.com, Anatoly Lomokhov
Балерина продолжает интриговать поклонников, не раскрывая с кем сейчас живет.

Балерина Анастасия Волочкова сохраняет интригу и не рассказывает, с кем сейчас живет. Известно, что это состоятельный мужчина. Ходили слухи, что у танцовщицы роман с охранником по имени Малик, однако эта информация не подтвердилась. Сама балерина не раз уже говорила, чтобы люди перестали обсуждать ее личную жизнь. Однако при этом она с завидной регулярностью выкладывает снимки, на которых изображён ее мужчина. Правда видно только малую его часть. На очередном снимке в социальной сети Instagram можно увидеть дорогие часы на руке некоего мужчины, который живет с Волочковой.

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«Переплетение душ, сердец и рук. А часы, ремни и полосатые носки могут быть не в единственном экземпляре у любимого мужчины. И, поверьте, такие могут быть не только у моего», — заметила балерина.

«Вы не правы Настя! Для вашего мужчины делается только все в единственном экземпляре! А ещё на изнанке вышивка с его инициалами! Он уникален и уже все давно знают кто он», «Эти ноги напоказ. Очень неприятное зрелище! Зачем!?» «Это ненормально! Все время себе надумываешь и воображаешь то чего нет! Так и до шизофрении можно дойти», — заметили в комментариях пользователи.

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Тэги:
Анастасия Волочковадорогие часылюбимый мужчина

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Анастасия Волочкова показала дорогие часы на руке своего любимого мужчины
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