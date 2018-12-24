Веру Брежневу в объемном платье в гостях у Ивана Урганта назвали «розовым фламинго»

Экс-солистка группы «ВИА Гры» Вера Брежнева стала гостьей телеведущего Ивана Урганта.

Вместе с музыкальным продюсером Константином Меладзе экс-солистка группы «ВИА Гра», актриса и певица Вера Брежнева пришла в студию программы «Вечерний Ургант». Для выхода в свет исполнительница выбрала дизайнерское объемное платье насыщенного розового оттенка со шлейфом и туфли-лодочки той же цветовой палитры.

«После десяти дней болезни это платье-праздник подарило мне настроение», — написала Вера Брежнева в своем микроблоге. В свою очередь, верные почитатели с юмором назвали певицу «розовым фламинго».

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro , ранее фанаты раскритиковали образ исполнительницы, которая появилась на съемках «Главного новогоднего концерта» в СК «Олимпийский».

В своем микроблоге шоумен Александр Ревва опубликовал совместный снимок с Верой Брежневой. Судя по всему, артисты выступили в дуэте, исполнив одну из композиций на сцене СК «Олимпийский». Подписчики телеведущего обсудили наряд экс-солистки группы «ВИА Гра», сравнив платье супруги музыкального продюсера Константина Меладзе с «мусорным пакетом». Для выхода в свет Вера Брежнева выбрала черный лаковый наряд с открытым плечом. Свой образ певица дополнила туфлями на высоком каблучке, подобрав крупные серьги-ромбы. Александр Ревва остался верен себя, отдав предпочтение классическому костюму, белой сорочке и бабочке, примерив черные ботинки на шнуровке.