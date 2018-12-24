Джонни Депп официально уходит из «Пиратов Карибского моря»
Актер покидает франшизу спустя 14 лет в роли Джека Воробья.
В компании Disney официально подтвердили слухи о том, что Джонни Депп покидает франшизу «Пираты Карбиского моря». Актер на протяжение 14 лет играл в фильмах о пиратах Капитана Джека Воробья, теперь же с этой ролью будет покончено.
Слухи о том, что Депп может покинуть «Пиратов» появились еще в октябре. Официально до настоящего момента их никто не подтверждал, и не опровергал. Теперь же о конце эпохи Джека Воробья объявлено официально. Сценарист Стюарт Битти заявил, что Депп «сделал этого персонажа своим собственным». Как передает Mirror, последний фильм Джонни во франшизе «Мертвецы не рассказывают сказки» получил неоднозначные отзывы.
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