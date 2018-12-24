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Кристина Орбакайте воссоединилась с дочкой, которая долгое время была в Америке

Кристина Орбакайте воссоединилась с дочкой, которая долгое время была в Америке Кристина Орбакайте с дочерью Клавой. Фото: www.instagram.com/orbakaite_k
Певица взяла Клавдию на свой частный концерт в Москве.

В декабре у певицы Кристины Орбакайте была очень жаркая пора. Она снималась для новогодних «голубых огоньков», участвовала в спектаклях и давала концерты. В это время дочь звезды находилась вместе со своим отцом Михаилом Земцовым в Америке. В канун Нового года семья наконец-то воссоединилась. Клавдия вернулась из Америки и побывала на концерте у своей мамы.

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На своей страничке в социальной сети Instagram Орбакайте опубликовала снимок, на котором ее дочка сидит за кулисами на частном мероприятии и поет песни своей мамы. «Любимое место у мамы на работе. Пойте вместе с нами», — подписала певица видео с дочкой, сделанное во время её концерта.

«Да, она все больше становится похожа на маму!» «Красавица! Такая застенчивая! Такая нежная! И конечно же на этих видео очень похожа на ту Кристи из «Чучело!», «Многие говорят на маму похожа, а я вижу копию папы!» — заметили в комментариях поклонники Кристины Орбакайте.

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Кристина Орбакайте воссоединилась с дочкой, которая долгое время была в Америке
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