Мягков раскритиковал картину «Ирония судьбы. Продолжение»

Актер не понимает, зачем нужно было возвращаться к этой теме в кинематографе.

Главный герой картины «Ирония судьбы, или С легким паром» Андрей Мягков, сыгравший в ленте Женю Лукашина, считает, что не нужно было снимать продолжение легендарного фильма. По его словам, в том варианте, в котором фильм появился на экране, лучше было этого не делать.

В то же время Мягков заявил, что он обожает фильмы с хорошими артистами, которые при этом снимают талантливые режиссеры. По его словам, сегодня в России очень мало качественного кино. Хотя он и подметил, что порой случаются прорывы.

Мягков в канун Нового года пожелал всем россиянам здоровья, улыбок, счастья и успехов в личной жизни. Он заметил, что сегодня люди достаточно редко говорят друг другу хорошие слова, которых и так-то не очень много, сообщает портал teleprogramma.pro.