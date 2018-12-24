Диана Гурцкая опровергла слухи, что ее темные очки часть пиар-хода

По словам певицы, она нормально воспринимает критику в свой адрес.

Известная певица Диана Гурцкая уже не раз подвергалась критике со стороны поклонников и любителей музыки. Многие считают, что на самом деле певица все прекрасно видит. Темные очки, которые всегда при ней, некий пиар-ход, который призван подогревать внимание к ее персоне.

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По словам Гурцкой, раньше ей было неприятно слушать разговоры о якобы выдуманной болезни. Однако со временем она успокоилась. Гурцкая в программе «Мягкая сила» с Миланой Тюльпановой заявила, что ее муж и сын очень сильно ругаются, когда слышат мнения людей, сомневающихся в ее болезни, однако сама она не обращает на слухи никакого внимания.

Гурцкая заметила, что она очень сильно волновалась, когда 11 лет назад родился ее сын. Она боялась, что ребенок повторит ее судьбу и будет слепым. Однако он родился абсолютно здоровым и сейчас очень радует мать. Гурцкая призналась, что сын ее главная победа и гордость в жизни, сообщает портал «7 дней».