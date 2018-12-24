НОВОСТИ

Диана Гурцкая опровергла слухи, что ее темные очки часть пиар-хода

Диана Гурцкая опровергла слухи, что ее темные очки часть пиар-хода Диана Гурцкая / Фото: globallook
По словам певицы, она нормально воспринимает критику в свой адрес.

Известная певица Диана Гурцкая уже не раз подвергалась критике со стороны поклонников и любителей музыки. Многие считают, что на самом деле певица все прекрасно видит. Темные очки, которые всегда при ней, некий пиар-ход, который призван подогревать внимание к ее персоне.

больше по теме
Диана Гурцкая нарушила диету ради старшего братаРоберт открыл в центре столицы ресторан грузинской кухни.

По словам Гурцкой, раньше ей было неприятно слушать разговоры о якобы выдуманной болезни. Однако со временем она успокоилась. Гурцкая в программе «Мягкая сила» с Миланой Тюльпановой заявила, что ее муж и сын очень сильно ругаются, когда слышат мнения людей, сомневающихся в ее болезни, однако сама она не обращает на слухи никакого внимания.

Гурцкая заметила, что она очень сильно волновалась, когда 11 лет назад родился ее сын. Она боялась, что ребенок повторит ее судьбу и будет слепым. Однако он родился абсолютно здоровым и сейчас очень радует мать. Гурцкая призналась, что сын ее главная победа и гордость в жизни, сообщает портал «7 дней».

Вам может быть интересно:
Диана Гурцкая нарушила диету ради старшего брата Диана Гурцкая поддержала проигравшую на «Евровидении» Самойлову Диана Гурцкая мечтает завести второго ребенка
Тэги:
Диана ГурцкаяМилана Тюльпановарождение ребенка

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Диана Гурцкая опровергла слухи, что ее темные очки часть пиар-хода
Интересно?
Поделись с друзьями: