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Алексей Воробьев показал лунную походку на коньках

Алексей Воробьев показал лунную походку на коньках Воробьев показал "лунную походку". instagram.com
Певец показал, как катается на коньках в центре Москвы.

Певец Алексей Воробьев поделился с фанатами своим новогодним настроением. Он выложил в своем аккаунте в Instagram видео, на котором он катается на коньках в центре Москвы. Небольшой ролик он так и подписал: «Рождественское настроение», только на английском.

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На самом видео певец делает несколько несложных движений и показывает известную лунную походку Майкла Джексона, которую Воробьеву удается исполнить прямо на коньках. Видно, что он не первый раз на них стоит, и имеет хорошие навыки. Напомним, что в прошлом он участвовал в проекте «Лед и пламя», где танцевал на льду с Татьяной Навкой.

Поклонники лунную походку кумира оценили. В комментариях к записи много восторженных отзывов. «Талантливый человек, талантлив во всем», «На все руки (ноги) мастер!)) Красавчик! С наступающим!)», «Майкл оценил бы», — написали в комментариях подписчики. 

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Алексей Воробьев показал лунную походку на коньках
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