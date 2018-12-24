После проблем со здоровьем Вячеслав Добрынин отказался от вредных привычек

Сейчас певец не засиживается до ночи, а старается соблюдать режим.

Известный певец Вячеслав Добрынин в октябре перенес микроинсульт. Тогда вся страна молилась за здоровье исполнителя, которое неожиданно дало сбой. В эфире программы «Ты не поверишь!» Вячеслав Добрынин заверил, что теперь с ним все в порядке. Он подтвердил, что боролся за здоровье, однако, как он считает, ему было необходимо пройти это испытание.

Добрынин заметил, что этот год вообще был сложным для российского шоу-бизнеса. Из жизни ушли сразу несколько корифеев. Добрынин сказал сам себе, что не хочет пополнить этот прискорбный список, поэтому и взялся за здоровье. Если раньше он нередко засиживался до ночи, а затем спал до обеда, то сейчас такого и близко нет. Певец ведет правильный образ жизни. Он отказался от многих вредных привычек.

Сейчас Добрыни чествует себя неплохо. Он отметил, что, конечно, ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы привести себя в норму к Новому году. По словам популярного певца, он сегодня может спокойно поднять одной рукой сто килограммов, что явное свидетельство его хорошего состояния, сообщает портал «СтарХит».