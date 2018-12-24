НОВОСТИ

После проблем со здоровьем Вячеслав Добрынин отказался от вредных привычек

После проблем со здоровьем Вячеслав Добрынин отказался от вредных привычек Вячеслав Добрынин (Фото: Globallookpress.com)
Сейчас певец не засиживается до ночи, а старается соблюдать режим.

Известный певец Вячеслав Добрынин в октябре перенес микроинсульт. Тогда вся страна молилась за здоровье исполнителя, которое неожиданно дало сбой. В эфире программы «Ты не поверишь!» Вячеслав Добрынин заверил, что теперь с ним все в порядке. Он подтвердил, что боролся за здоровье, однако, как он считает, ему было необходимо пройти это испытание.

больше по теме
72-летнего Вячеслава Добрынина доставили в больницуРанее сообщалось, что артист якобы перенес инсульт.

Добрынин заметил, что этот год вообще был сложным для российского шоу-бизнеса. Из жизни ушли сразу несколько корифеев. Добрынин сказал сам себе, что не хочет пополнить этот прискорбный список, поэтому и взялся за здоровье. Если раньше он нередко засиживался до ночи, а затем спал до обеда, то сейчас такого и близко нет. Певец ведет правильный образ жизни. Он отказался от многих вредных привычек.

Сейчас Добрыни чествует себя неплохо. Он отметил, что, конечно, ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы привести себя в норму к Новому году. По словам популярного певца, он сегодня может спокойно поднять одной рукой сто килограммов, что явное свидетельство его хорошего состояния, сообщает портал «СтарХит».

Вам может быть интересно:
Директор Вячеслава Добрынина высказался о состоянии артиста Жена Вячеслава Добрынина призналась, что ей пришлось изменить мужу 72-летнего Вячеслава Добрынина доставили в больницу
Тэги:
вредные привычкиВячеслав Добрынинобраз жизни

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
После проблем со здоровьем Вячеслав Добрынин отказался от вредных привычек
Интересно?
Поделись с друзьями: