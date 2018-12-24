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Лобода заинтриговала фанатов красивыми словами об отношениях

Лобода заинтриговала фанатов красивыми словами об отношениях Лобода заинтриговала поклонников. www.instagram.com
Певица выложила цитату в своем аккаунте в Instagram.

Певица Светлана Лобода решила подогреть интерес к своей личной жизни, и сделала загадочный пост в своем аккаунте в Instagram. Она написала цитату об отношениях и спросила у поклонников, как они думают, кому же посвящены эти слова.

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«Я знаю что ты будешь ждать и помнить обо мне… Кому адресовано, котики?? Кто же это?» — написала под собственным снимком певица. Поклонники тут же принялись гадать и высказывать предположения.

Многие предположили, что это могут быть слова из нового альбома. «Либо сингл, либо трек из грядущего альбома», «Конечно, твоему человеку», «Юбилейному концерту Аллегровой. Наверное», «Ребенку своему», «Адресовано всем моим бывшим любовникам», — высказали свои предположения подписчики Лободы. 

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Лобода заинтриговала фанатов красивыми словами об отношениях
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