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Бари Алибасов примирил Лидию Федосееву-Шукшину с дочерьми

Бари Алибасов примирил Лидию Федосееву-Шукшину с дочерьми Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Борис Кудрявов, архив "ЭГ"
Родственники актрисы теперь называют продюсера «голубем мира».

В семье актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, судя по всему, постепенно наступает мир. И все благодаря продюсеру Бари Алибасову, которому удалось почти невозможное – примирить мать с детьми. Дочери Федосеевой-Шукшиной очень недоброжелательно были настроены к Алибасову после свадьбы продюсера на актрисе. Они считали, что он решил забрать последнее у Лидии. Однако Алибасову при личной встрече с девушками удалось объяснить, что он не собирается ни на что претендовать.

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Алибасов заметил, что ставит перед собой цель, чтобы в семье его супруги все было хорошо. По его словам, Лида долго на днях разговаривала с Марией Шукшиной и обе остались довольны беседой. Даже продавшая квартиру бабушки внучка Аня попросила у родственницы прощения за свой необдуманный поступок.

Алибасов заметил, что дочь Шукшиной Ольга назвала его недавно «голубем мира». Все потому, что он разрядил обстановку, примирив родственников. Алибасов сказал, что его супруга очень доверчива, она просто не понимала, когда подписывала бумаги на продажу квартиры. По словам продюсера группы «На-на», его жена жила в те времена, когда еще не было аферистов и шулеров. Как утверждает Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина была уверена, что подписывает дарственную, а квартиру внучка продаст уже после ее смерти, если, конечно, посчитает нужным именно так распорядиться наследством, сообщает «Комсомольская правда».

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Бари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаМария Шукшина

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Бари Алибасов примирил Лидию Федосееву-Шукшину с дочерьми
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