Брежнева рассказала о своем отношении к селфи

Певица рассказала, что фотографируется, если хорошо выглядит.

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников новыми селфи, которые она опубликовала в своем Instagram. Кроме того, экс-солистка «Виагры» рассказала, когда она предпочитает делать свои фото.

Оказалось, что Брежнева любительница селфи, но только, если в этот день она хорошо выглядит. «А вы фоткаете себя в зеркале ?) Я да, когда мне нравится , как выгляжу и когда есть время», — написала Брежнева. Она добавила, что сделала опубликованные селфи, когда выезжала «на день рождения сестричек».

Не все поклонники оценили образ Брежневой. Многие отметили, что костюм с большими плечами ей идет не особо. «Не идёт вам этот наряд, возможно, это фото искажает. Широкие плечи и узкий низ», «Ракурс фото не удачен», «Ужастик, а не наряд! Разве сегодня Хелоуин?! Хотя Вера красавица! Ну зачем такое уродство одевать?» — написали поклонники в комментариях Брежневой.