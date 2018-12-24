Брежнева рассказала о своем отношении к селфи
Певица рассказала, что фотографируется, если хорошо выглядит.
Певица Вера Брежнева порадовала поклонников новыми селфи, которые она опубликовала в своем Instagram. Кроме того, экс-солистка «Виагры» рассказала, когда она предпочитает делать свои фото.
Не все поклонники оценили образ Брежневой. Многие отметили, что костюм с большими плечами ей идет не особо. «Не идёт вам этот наряд, возможно, это фото искажает. Широкие плечи и узкий низ», «Ракурс фото не удачен», «Ужастик, а не наряд! Разве сегодня Хелоуин?! Хотя Вера красавица! Ну зачем такое уродство одевать?» — написали поклонники в комментариях Брежневой.
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