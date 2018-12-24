Анастасия Волочкова пришла на прием к стоматологу в концертном костюме

Пользователи обратили внимание, что на балерине отсутствует бюстгальтер, однако в отражении в зеркале он имеется.

Балерина Анастасия Волочкова любит рассказывать о своей личной жизни. Она то и дело интригует пользователей, публикую компрометирующие снимки. О шпагатах балерины и вовсе ходят легенды. Где она их только не делала.

На страничке пользовательницы Натальи Радуловой в социальной сети Фейсбук появился снимок, на котором танцовщица пришла на прием к стоматологу. Отметим, что на балерине надет ее концертный костюм, в котором ее можно увидеть на шоу, в которых она выступает. «Даже к стоматологу на прием Анастасия Волочкова приходит во всем блеске своего величия. Учитесь неразумные», — прокомментировала снимок Радулова.

Пользователи обратили внимание, что балерина в очередной раз похвасталась своими пышными формами. Звезда стоит на фотографии без бюстгальтера. Правда, в отражении в зеркале особенно внимательные увидели, что лифчик на балерине все-таки имеется. Не исключено, что звезда воспользовалась фотошопом перед тем, как фотография стала достоянием общественности.