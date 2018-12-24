НОВОСТИ

Анастасия Волочкова пришла на прием к стоматологу в концертном костюме

Анастасия Волочкова пришла на прием к стоматологу в концертном костюме АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА / ФОТО: GLOBALLOOK
Пользователи обратили внимание, что на балерине отсутствует бюстгальтер, однако в отражении в зеркале он имеется.

Балерина Анастасия Волочкова любит рассказывать о своей личной жизни. Она то и дело интригует пользователей, публикую компрометирующие снимки. О шпагатах балерины и вовсе ходят легенды. Где она их только не делала.

больше по теме
Ведунья считает, что Анастасия Волочкова продолжит менять кавалеров как перчаткиСаона утверждает, что в ближайшее время у балерины не будет серьезных отношений с мужчинами.

На страничке пользовательницы Натальи Радуловой в социальной сети Фейсбук появился снимок, на котором танцовщица пришла на прием к стоматологу. Отметим, что на балерине надет ее концертный костюм, в котором ее можно увидеть на шоу, в которых она выступает. «Даже к стоматологу на прием Анастасия Волочкова приходит во всем блеске своего величия. Учитесь неразумные», — прокомментировала снимок Радулова.

Пользователи обратили внимание, что балерина в очередной раз похвасталась своими пышными формами. Звезда стоит на фотографии без бюстгальтера. Правда, в отражении в зеркале особенно внимательные увидели, что лифчик на балерине все-таки имеется. Не исключено, что звезда воспользовалась фотошопом перед тем, как фотография стала достоянием общественности.

Вам может быть интересно:
Ведунья считает, что Анастасия Волочкова продолжит менять кавалеров как перчатки Волочкова вслед за 59-летней Гузеевой вышла в махровой накидке на мороз «Не бездарь я, раз обо мне говорят»: Волочкова рассказала о своем новом клипе
Тэги:
Анастасия Волочковаконцертная одеждаприем у стоматолога

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анастасия Волочкова пришла на прием к стоматологу в концертном костюме
Интересно?
Поделись с друзьями: