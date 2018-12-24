Гоген Солнцев прокомментировал информацию о жене, подрабатывающей в эпизодах артисткой

Он не понимает, почему журналисты представляют известные факты, как какое-то открытие.

Шоумен Гоген Солнцев ответил на информацию, которая просочилась в СМИ. Оказалось, что Екатерина Терешкович вовсе не богатая бизнес-вумен, как она себя выдавала, а обычная актриса, подрабатывающая в эпизодах и получающая за это 500 рублей в день. Особняк, где она живет с Гогеном, как выяснили акулы пера сдается посуточно.

На своей страничке в социальной сети Instagram Гоген Солнцев заявил, что журналисты одну и ту же информацию почему-то по-разному расписывают. Он отметил, что всем давно известно о любви Терешкович к кино и театру. Гоген признал, что он действительно устроил жену в театр на несколько мелких проектов. По словам фрика, благодаря этому Терешкович «получила огромное удовольствие и смогла реализоваться мечты молодости о творчестве и лицедействе».

Также Гоген Солнцев заявил, что журналисты лжецы, потому что вешают на фрика клеймо должника перед федеральными приставами. Они, как он считает, вводят своих зрителей в заблуждение и подтасовывают факты. Гоген добавил, что его престарелая супруга всегда очень настороженно относится к съемкам. Раньше она вообще ничего подобного не могла себе позволить из-за серьёзной работы. Съемки в студии и показ личной жизни, как утверждает Гоген, сильно бьют по психическому состоянию Терешкович. Ведь одно дело играть, а другое рассказывать правду о себе на всю страну.

Солнцев считает, что любовь очень странная и бесконтрольная штука. Однако сейчас Катя меняется и становится самой собой. А это, ка считает Солнцев, не всем дано даже в молодости. Он очень рад, что жена стремится к полой жизни, несмотря на цифры в ее паспорте.

«Это из той серии, когда знаешь правду, а перебивать человека не хочется. Старается ведь, врет и не краснеет», «Илья Солнцев, я не журналист и не работаю на телевидении. Какая у вас жизнь, работа и с кем вы меня вообще не интересует. И не нужно вам отчитываться перед другими. Это ваша личная жизни и с кем вы один или нет! Это ваше дело, но никак не наше», «Интересно, есть ли хоть один человек, который верит в этот спектакль?» «Дело не в цифре в паспорте, не в вашей разнице в возрасте, не в ее потрепанной внешности. Дело в безобразии и бескультурии ее души. Грязная, невоспитанная, злая, грубая, уродливая душа у нее. Ее нельзя пускать ни на сцену, ни в эфир, дабы не показывать детям настолько пошлый пример старости. Она посмешище, не вызывающее ни жалости, ни сочувствия, ни восхищения. Не вызывающая никаких добрых чувств. Гнать ее в шею в ее квартиру-помойку и пусть сидит там, старушенция, книги читает, хоть на старости лет пусть попытается человеком стать. А тебе, Гоген, тоже пора выбираться из этой больной «любви». Зарываешься. Свое достоинство уничтожаешь в глазах людей. Становишься клоуном рядом с пугалом. Уж извини», — заметили в комментариях поклонники.