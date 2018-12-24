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«В нем продолжают бушевать гормоны»: таролог объяснила частые измены Аршавина

«В нем продолжают бушевать гормоны»: таролог объяснила частые измены Аршавина Андрей Аршавин/Фото: globallookpress.com
Марианна Абравитова уверена, что футболист никогда не поменяется в лучшую сторону.

Футболист Андрей Аршавин, как известно, очень любвеобильный молодой человек. После неудачного союза с телеведущей Юлией Барановской он закрутил роман с моделью, которую взял в жены. Однако и союз с Алисой Аршавиной трещит по швам. На днях футболиста застали в обществе стюардессы. Аршавин прокатился на коне по ночному Санкт-Петербургу и породил новую волну слухов о романе.

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Между тем таролог Марианна Абравитова уверена, что футболист не собирается меняться. Он продолжит изменять жене, потому что «в нем все еще продолжают бушевать гормоны». Таролог считает, что Аршавин относится к той категории людей, которые не исправляются. При этом Абравитова не подтвердила, что Аршавин изменял жене. Однако он прочно встал на колею, которая как раз ведет в этом направлении.

Таролог отметила, что жизнь Алисы Аршавиной около спортсмена все время будет напоминать море – то волны, то затишье. Абравитова считает, что в ближайшее время футболист устроит еще несколько «дерзких вылазок», после которых Алиса Аршавина не выдержит и подаст на развод. Футболисту, как считает таролог, нужна кроткая овечка, которая смирится с его изменами, сообщает портал dni.ru.

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Тэги:
Алиса АршавинаАндрей АршавинЮлия Барановская

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«В нем продолжают бушевать гормоны»: таролог объяснила частые измены Аршавина
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