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Пожилая жена Гогена Солнцева оказалась подрабатывающей в эпизодах артисткой

Пожилая жена Гогена Солнцева оказалась подрабатывающей в эпизодах артисткой Гоген Солнцев с супругой / фото: instagram.com
Богатый дом, который Екатерина Терешкович выдает за свой, в действительности сдается посуточно.

Уже на протяжении года вся страна обсуждает любовные отношения фрика Гогена Солнцева и его пожилой супруги Екатерины Терешкович. Многие считают, что это брак по расчету. Никакой любви в паре нет. Часть зрителей уверены, что Гоген разыгрывает с женой спектакль, поднимая таким образом телевизионные рейтинги. Недавно пара устроила разборки с студии «Прямого эфира». Все закончилось тем, что Терешкович приревновала собственную дочь к Солнцеву и набросилась с кулаками на девушку, серьезно ее избив.

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Между тем в эфире программы «Звезды сошлись» выяснились интересные подробности жизни Екатерины Терешкович. Оказалось, что богатый дом, который якобы купила Терешкович и куда Гоген Солнцев приглашал журналистов, на самом деле сдается посуточно. Он не принадлежит Терешкович. Что касается жены Солнцева, то она обычная актриса массовых сцен, а не бизнес-вумен, как она себя всегда представляла. Терешкович платили в день 500 рублей за участие в массовках, чему она всегда была очень рада.

Кстати, ранее Терешкович уже попала на федеральные каналы. Однажды она сыграла в программе, где обсуждаются судебные дела. Она выступила в роли бабули-убийцы, которая сделала чистосердечное призвание, сообщает «СтарХит».

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Тэги:
Гоген СолнцевЕкатерина Терешковичпрямой эфир

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Пожилая жена Гогена Солнцева оказалась подрабатывающей в эпизодах артисткой
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