Джиган и Оксана Самойлова переехали в новый дом

Супруга рэпера призналась, что им пришлось пережить адский переезд.

Шикарный подарок к Новому году сделали для себя рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова – они купили новый дом. И даже успели переехать туда. По признанию супруги музыканта, это именно их дом, такой, в котором им уютно и тепло. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

Кроме того, по словам Оксаны, это долгожданное приобретение. Супруги считали покупку дома главной целью 2018 года, но вот приближается новый год, а об осуществлении задуманного и речи не шло. Как вдруг, внезапно все сложилось – через два года активных, но, увы, безрезультативных поисков все сложилось.

Семья уже пережила «адский» переезд, супруги начинают примиряться с мыслью, что новое жилье будет требовать немалых вложений, ведь предстоит исправить огромное число недоделок, но все равно и Джиган, и Оксана, и дети наслаждаются жизнью в доме.