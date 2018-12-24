Джиган и Оксана Самойлова переехали в новый дом
Супруга рэпера призналась, что им пришлось пережить адский переезд.
Шикарный подарок к Новому году сделали для себя рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова – они купили новый дом. И даже успели переехать туда. По признанию супруги музыканта, это именно их дом, такой, в котором им уютно и тепло. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.
Семья уже пережила «адский» переезд, супруги начинают примиряться с мыслью, что новое жилье будет требовать немалых вложений, ведь предстоит исправить огромное число недоделок, но все равно и Джиган, и Оксана, и дети наслаждаются жизнью в доме.
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