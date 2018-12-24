«Мой алкоголизм – полная чушь!»: Крис Кельми собирается на гастроли

Однако, близкие певца уверены, что выступать артист уже не сможет.

После того, как алкоголь свел в могилу Евгения Осина, близкие и поклонники Криса Кельми все больше волнуются за состояние певца, который также злоупотребляет спиртным.

Бывшая подруга Кельми никак не может пообщаться с ним: она не может до него дозвониться, да и дверь в квартире звезды никто не открывает. Полина Белова уверена, что всему виной помощники, которые живут с певцом и не стараются отлучать его от алкоголя.

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По словам девушки, таджикская семья живет в доме Криса Кельми уже шесть-семь лет, в их руках его банковские карты, они знают пин-коды от них. А когда певец выпивает, они радуются, потому что тогда певец становится добрым. Звезду еще можно вытащить из алкогольной зависимости, но это никому не нужно. Сейчас, как отмечает Белова, певец испытывает проблемы с речью, причиной которых стали все тот же алкоголь и приступа эпилепсии. Так что выступать он уже никогда не сможет.

А вот сам артист с этим утверждением не согласен. Он признался, что сейчас вообще не употребляет спиртного, три раза в неделю занимается спортом. Так что его алкоголизм – полная чушь. Кроме того, музыкант рассказал, что уже в январе он намерен начать репетиции и уже в мае отправиться на гастроли, пишет sobesednik.ru.