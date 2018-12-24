Стало известно, сколько дней выполняются новогодние зароки

Как выяснили исследователи, причиной отказа от намеченного становится плохая мотивация.

Сколько миллиардов людей по всей планете обещают себе кардинально поменять свою жизнь или, как минимум, избавиться от вредных привычек в какие – нибудь знаменательные даты. Чаще всего зароки самим себе мы делаем в канун Нового года, как-то солиднее это выглядит и более судьбоносно.

Исследователи проанализировали 30 миллионов загрузок специализированного сайта, чьей основной аудиторией были профессиональные спортсмены, и выяснили, что уже 12 января четверо из пяти намеревавшихся начать новую жизнь, от своих планов отказались. Примечательно, что большинство из них – полностью.

Эксперты выдвинули предположение, что причиной таких неудач кроются в слабой подготовке, завышенных ожиданиях и отсутствии системности в достижении поставленной цели. И это – у людей, чьи сила воли и целеустремленность, казалось бы, должны быть на высоком уровне.

Потому исследователи рекомендуют собравшимся начать 1 января жизнь с чистого листа, во-первых, записывать свою цель, во-вторых, изменять или дополнять ее по мере достижения. И, наконец, не забывать вознаграждать себя за достигнутые результаты. Это заметно прибавит мотивации к самосовершенствованию, пишет VistaNews.ru.