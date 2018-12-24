Стало известно, сколько дней выполняются новогодние зароки
Сколько миллиардов людей по всей планете обещают себе кардинально поменять свою жизнь или, как минимум, избавиться от вредных привычек в какие – нибудь знаменательные даты. Чаще всего зароки самим себе мы делаем в канун Нового года, как-то солиднее это выглядит и более судьбоносно.
Эксперты выдвинули предположение, что причиной таких неудач кроются в слабой подготовке, завышенных ожиданиях и отсутствии системности в достижении поставленной цели. И это – у людей, чьи сила воли и целеустремленность, казалось бы, должны быть на высоком уровне.
Потому исследователи рекомендуют собравшимся начать 1 января жизнь с чистого листа, во-первых, записывать свою цель, во-вторых, изменять или дополнять ее по мере достижения. И, наконец, не забывать вознаграждать себя за достигнутые результаты. Это заметно прибавит мотивации к самосовершенствованию, пишет VistaNews.ru.