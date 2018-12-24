«С рэпом у меня не получается»: Рамзан Кадыров рассказал о своих вокальных талантах

Политик признался, что всегда слушал национальные чеченские песни.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал журналистам телеканала «Москва 24» об одном своем малоизвестном широкой общественности таланте. А именно – вокальном. По словам политика, петь он очень любит и, главное умеет.

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Еще будучи ребенком на различных мероприятиях или утренниках в детстве на праздниках он с удовольствием на радость взрослым исполнял популярные тогда военные хиты и детские песенки.Не утратил Рамзан Кадыров интерес к вокалу и до сих пор. Правда, признается глава республики, с рэпом у него не получается.

Зато политик всегда слушал национальные чеченские песни, любит их и помнит наизусть.