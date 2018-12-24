«С рэпом у меня не получается»: Рамзан Кадыров рассказал о своих вокальных талантах
Политик признался, что всегда слушал национальные чеченские песни.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал журналистам телеканала «Москва 24» об одном своем малоизвестном широкой общественности таланте. А именно – вокальном. По словам политика, петь он очень любит и, главное умеет.
Зато политик всегда слушал национальные чеченские песни, любит их и помнит наизусть.
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