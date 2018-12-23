Главными героями нового сериала о Шерлоке Холмсе станут мальчишки-беспризорники

Созданием фильмов занялась компания Netflix.

Западные кинематографисты нашли новый ход, чтобы освежить историю о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе, и придать ей побольше динамики. Компания Netflix намерена снять по популярнейшим произведениям Артура Конана Дойла сериал, главными героями которого станут не хрестоматийная парочка Холмс – Ватсон, а ватага мальчишек-беспризорников, которые выполняли мелкие, но важные поручения детектива, которые касались, в основном, слежки. В советской версии детектива они запомнились ушедшей в народ фразой: «Одну сигару на всех, сэр».