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Главными героями нового сериала о Шерлоке Холмсе станут мальчишки-беспризорники

Главными героями нового сериала о Шерлоке Холмсе станут мальчишки-беспризорники Кадр из фильма
Созданием фильмов занялась компания Netflix.

Западные кинематографисты нашли новый ход, чтобы освежить историю о знаменитом сыщике Шерлоке Холмсе, и придать ей побольше динамики. Компания Netflix намерена снять по популярнейшим произведениям Артура Конана Дойла сериал, главными героями которого станут не хрестоматийная парочка Холмс – Ватсон, а ватага мальчишек-беспризорников, которые выполняли мелкие, но важные поручения детектива, которые касались, в основном, слежки. В советской версии детектива они запомнились ушедшей в народ фразой: «Одну сигару на всех, сэр».

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До этого, представители киноиндустрии, кА правило, в тех или иных интерпретациях рассказывали о приключениях самого Холмса и его напарника доктора Ватсона. Как отмечает автор сценария Том Бидвелл, их сериал о том, что было бы, если бы Холмс был простым наркоманом и преступником. При этом всеми его делами занимались бы беспризорники, пишет интернет-портал NME.

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Тэги:
главный геройсериалШерлок Холмс и доктор Ватсон

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Главными героями нового сериала о Шерлоке Холмсе станут мальчишки-беспризорники
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