В центре Москвы задержали известного блогера Амирана Сардарова

Он оделся в костюм Деда Мороза и начал раздавать подарки прямо посреди улицы.

В центре Москвы 23 декабря полицейские задержали блогера Амирана Сардарова, который ведет на YouTube канал «Дневник Хача».

Как пишет «Комсомольская Правда», Амиран устроил «сходку» с подписчиками на улице Охотный ряд. В костюме Деда Мороза известный блогер начал раздавать подарки своим фанатам. Людей приходило все больше и в какой-то момент ситуация вышла из под контроля — желающие получать подарки просто перестали помещаться на тротуаре и вышли на проезжую часть.

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Вскоре к месту встречи блогера с подписчиками приехали полицейские и задержали Сардарова, скорее всего, как организатора стихийного митинга.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по этому поводу нет. При этом вскоре сам блогер вышел на связь с подписчиками в своем Instagram и извинился перед всеми за произошедшее. Сардаров сказал, что с ним все хорошо, с ним провели разъяснительную беседу и отпустили.

Амиран Сардаров — автор канала «Дневник Хача» на YouTube с аудиторией в 3,2 миллиона подписчиков.