Виктора Салтыкова посчитали бедным и не пустили на Украину

Российский певец намерен подавать в суд.

Российский певец Виктор Салтыков собирается подать в суд власти Украины после того, как его не пустили на территорию страны. В аэропорту Борисполя отказ обосновали тем, что у музыканта недостаточно денег для въезда в страну.

На своей странице в Instagram Салтыков рассказал, что в 2018 году он уже был на Украине четыре раза, а в пятый раз его не пустили. По прилету в Киев музыканту выдали документ о том, что у него нет достаточного количества средств для въезда на территорию страны. Салтыкова это возмутило.

«Я немалобюджетный человек, у меня есть средства», — сказал певец своим подписчикам и пообещал подать в суд на украинские власти.

Также он написал, что ему пришлось 10 часов провести в аэропорту Борисполь в ожидании следующего рейса. Виктор Салтыков назвал произошедшее с ним в Киеве нарушением прав человека.