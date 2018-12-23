Рыбаки поделились лайфхаками по выбору красной икры

В связи со снижением цен на любимый многими деликатес, появилось множество контрафактного товара. Как не попасть впросак при выборе продукта рассказывают профессионалы.

Чтобы не стать жертвами аферистов, которые выдают суррогат или фермерский продукт из Карелии за дальневосточную икру, необходимо следовать нескольким правилам, которыми поделились самые сведущие в этом деле люди – профессиональные рыбаки.

Год выпуска

Прежде всего следует обратить внимание, какой год стоит на банке прошлый или нынешний. В 2017 году промышленный лов рыбы был меньше, а следовательно цена дороже, так что ожидать, что она будет стоить дешевле, не стоит.

Где расфасовали

Деликатес должен быть расфасован на Дальнем Востоке, Сахалине и так далее, но не в коем случае не на «Малой Арнаутской». Тогда почти на 100% есть гарантия, что икру закатывали сразу из брюха рыбы.

В банках покупать можно

Покупать икру из Дальнего Востока в банках можно, так как ее помещают в такую упаковку для того, чтобы она дольше хранилась.

Дегустируйте это!

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Что касается развесной икры на рынке, то ее следует дегустировать. Она может быть привезена в замороженном виде с Дальнего Востока и засолена уже в Подмосковье. Имеется также очень пересоленная, чтобы хранить продукт в разных условиях.

Внешний вид

Подавленная икра свидетельствует о том, что ее несколько раз замораживали и размораживали, а твердая является перезревшей и ее взяли из рыбы перед метанием, что негативно сказывается на ее вкусовых качествах.

Правильная икра должна быть малосоленой, немороженной и доставленной на самолетах. В ней могут быть консерванты, но это обосновано, так как лов был в августе.

Читайте этикетку

Следует избегать икру из питомника, которую позиционируют как «продукт аквакультуры» или называют «икрой форелевой», так как рыба выращивается искусственно. А это означает, что в продукте полно добавок, ускорителей роста и так далее.

При покупке деликатеса следует насторожиться, если на упаковке написано «Икра лососевая зернистая». Это означает, что в банке содержится искусственный продукт из икры трески, обильно сдобренный красителями, пищевыми и вкусовыми добавками. Без опаски рекомендуется покупать икру с Итурупа от «Гидростроя» или совхоза имени Вострецова, Охотск. Эти производители используют правильную технологию, что является гарантией качества.

Купить деликатес в Москве, закатанный на Камчатке, можно в торговой сети «Красная икра». В других больших супермаркетах она не продается, пишет издание «Комсомольская правда».

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