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Сестра Элины Быстрицкой вступила в войну за наследство, не дожидаясь смерти 90-летней актрисы

Сестра Элины Быстрицкой вступила в войну за наследство, не дожидаясь смерти 90-летней актрисы Элина Быстрицкая. Фото: Global Look Press
Софья Шегельман узнала, что Элина Авраамовна хочет включить в завещание свою помощницу.

В последние два года Элина Быстрицкая часто обращается к врачам: у 90-летней актрисы серьезные проблемы со зрением и постоянные боли в груди. Детей у Быстрицкой нет, младшая сестра, уже много лет живущая в Израиле, остается самым близким кровным родственником пожилой женщины.
В своих интервью Элина Авраамовна не раз рассказывала о том, что видятся они с сестрой редко, а вот по телефону разговаривают почти каждый день.

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Со своей стороны, Софья Шегельман тоже привязана к сестре: в одном из больших интервью она призналась, что помнит свою сестру столько, сколько помнит саму себя, а также очень благодарна своим родителям, что они дали Элине и ей нравственную основу на всю жизнь и с самого начала научили пониманию важности семьи, ее единства.

Когда возраст Элины Авраамовны перевалил за 80 лет, ей понадобилась помощь в доме, в театре – и появилась подруга Ксения, взявшая на себя все бытовые проблемы. Через годы близкого знакомства и сотрудничества, пожилая актриса даже решила внести Ксению в завещание.

Сестра актрисы узнала об этом, когда Быстрицкая была в очередной раз в больнице. Приехав в Москву, Шегельман обвинила помощницу сестры в неблаговидном поведении, устроила скандал и даже вынесла семейные споры на страницы СМИ. По словам Софии Авраамовны, если в завещании будет упомянута Ксения, ей придется «защитить» сестру и написать заявление в правоохранительные органы.

Отметим, что после развода с мужем Элине Быстрицкой досталась большая квартира в центре Москвы, а потом появился и загородный дом в элитном коттеджном поселке, где живут ее соседи — Владимир Познер и Василий Лановой.

Портал Starhit, между тем, цитирует слова соседки Элины Быстрицкой, знакомой со всеми участниками истории. Женщина считает, что «вина» Ксении лишь в том, что она была рядом с актрисой и в хорошие, и плохие времена.

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Тэги:
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Сестра Элины Быстрицкой вступила в войну за наследство, не дожидаясь смерти 90-летней актрисы
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