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Необыкновенное новогоднее дерево выставлено в «Аптекарском огороде»

Необыкновенное новогоднее дерево выставлено в «Аптекарском огороде» Фото: Facebook/ Алексей Ретеюм
Азалия в форме ели поразила красотой и ароматом цветов.

Необычное новогоднее дерево можно увидеть в «Аптекарском огороде». В преддверии Нового года в столице проходит множество выставок и экспозиций. Зал Выставочной оранжереи, который распахнул свои двери для выставки кошек, елок и новогодних деревьев, не стал исключением.

Внимание посетителей привлекла романтичная и ароматная ель. Новогодним деревом оказалась Азалия ‘Ambrosius’, которая была сформирована в виде елки благодаря технике выращивания кустарника под названием бонсай.

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Красавицу культивировали более 20 лет, бережно подрезая ветки. В середину кустарника вставляли бамбуковые палочки и поливали удобрением для пышного цветения. Азалию начал формировать отец-цветовод, а потом дело продолжил сын. Известно, что бонсаи цветы долгожители, их можно передавать из поколения в поколение, об этом рассказал на своей страничке в Facebook директор «Аптекарского огорода».

И вот она нарядная, на праздник к нам пришла. Украшают новогоднее дерево цветы, чей аромат распространяется на весь «Аптекарский огород». Череда бутонов сменяет друг друга. Это поразительное зрелище! Все посетили выставок не смогли остаться равнодушными к такой красоте. Многие делали селфи на фоне Азалии и делились снимками с друзьями, а кто-то просто наслаждался ароматом и красотой дерева.

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Тэги:
новогодняя елкаНовый год 2019

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Необыкновенное новогоднее дерево выставлено в «Аптекарском огороде»
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