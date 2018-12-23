Необыкновенное новогоднее дерево выставлено в «Аптекарском огороде»
Необычное новогоднее дерево можно увидеть в «Аптекарском огороде». В преддверии Нового года в столице проходит множество выставок и экспозиций. Зал Выставочной оранжереи, который распахнул свои двери для выставки кошек, елок и новогодних деревьев, не стал исключением.
Внимание посетителей привлекла романтичная и ароматная ель. Новогодним деревом оказалась Азалия ‘Ambrosius’, которая была сформирована в виде елки благодаря технике выращивания кустарника под названием бонсай.
И вот она нарядная, на праздник к нам пришла. Украшают новогоднее дерево цветы, чей аромат распространяется на весь «Аптекарский огород». Череда бутонов сменяет друг друга. Это поразительное зрелище! Все посетили выставок не смогли остаться равнодушными к такой красоте. Многие делали селфи на фоне Азалии и делились снимками с друзьями, а кто-то просто наслаждался ароматом и красотой дерева.