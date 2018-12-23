Необыкновенное новогоднее дерево выставлено в «Аптекарском огороде»

Азалия в форме ели поразила красотой и ароматом цветов.

Необычное новогоднее дерево можно увидеть в «Аптекарском огороде». В преддверии Нового года в столице проходит множество выставок и экспозиций. Зал Выставочной оранжереи, который распахнул свои двери для выставки кошек, елок и новогодних деревьев, не стал исключением.

Внимание посетителей привлекла романтичная и ароматная ель. Новогодним деревом оказалась Азалия ‘Ambrosius’, которая была сформирована в виде елки благодаря технике выращивания кустарника под названием бонсай.

Красавицу культивировали более 20 лет, бережно подрезая ветки. В середину кустарника вставляли бамбуковые палочки и поливали удобрением для пышного цветения. Азалию начал формировать отец-цветовод, а потом дело продолжил сын. Известно, что бонсаи цветы долгожители, их можно передавать из поколения в поколение, об этом рассказал на своей страничке в Facebook директор «Аптекарского огорода».

И вот она нарядная, на праздник к нам пришла. Украшают новогоднее дерево цветы, чей аромат распространяется на весь «Аптекарский огород». Череда бутонов сменяет друг друга. Это поразительное зрелище! Все посетили выставок не смогли остаться равнодушными к такой красоте. Многие делали селфи на фоне Азалии и делились снимками с друзьями, а кто-то просто наслаждался ароматом и красотой дерева.