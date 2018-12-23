«Она нас всех прогнала»: сын Натальи Фатеевой рассказал о жизни актрисы

23 декабря звезде фильмов «Три плюс два» и «Место встречи изменить нельзя» исполнилось 84 года. Артистка давно исчезла из поля зрения поклонников.

Наталья Фатеева считалась одной из самых красивых актрис советского кинематографа. Актриса полюбилась зрителю по таким картинам, как «Три плюс два», «Джентльмены удачи», «Место встречи изменить нельзя», и многим другим. Чтобы быть в форме, звезда занималась йогой, ходила в бассейн, придерживалась правильного питания и категорически отрицала, что пользовалась услугами пластических хирургов.

К сожалению для поклонников, Наталья Николаевна уже давно нигде не снимается. Некоторое время назад актриса получила травму ноги из-за падения. В результате ей пришлось перенести несколько сложных операций на тазобедренном суставе, в том числе и в одной из клиник Израиля. На лечение ушло 200 тысяч рублей. Теперь актриса не может обойтись без костылей или специальных ходунков.

Накануне дня рождения журналисты попытались взять у Фатеевой интервью, чтобы узнать, как она живет. Однако артистка отказалась общаться с прессой. Тогда с этим же вопросом корреспонденты обратились к ее сыну, актеру и режиссеру Владимиру Басову-младшему. Он рассказал, что его мама не станет с ним разговаривать и они по-прежнему не видятся. «Она нас всех прогнала: детей, внуков и других родственников», – пояснил наследник звезды. Он также попросил почитателей не беспокоиться, отметив, что у актрисы все нормально и дома у нее есть помощники, которые делают уборку и заботятся о ней, пишет сайт Starhit.