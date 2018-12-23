«Она нас всех прогнала»: сын Натальи Фатеевой рассказал о жизни актрисы
Наталья Фатеева считалась одной из самых красивых актрис советского кинематографа. Актриса полюбилась зрителю по таким картинам, как «Три плюс два», «Джентльмены удачи», «Место встречи изменить нельзя», и многим другим. Чтобы быть в форме, звезда занималась йогой, ходила в бассейн, придерживалась правильного питания и категорически отрицала, что пользовалась услугами пластических хирургов.
К сожалению для поклонников, Наталья Николаевна уже давно нигде не снимается. Некоторое время назад актриса получила травму ноги из-за падения. В результате ей пришлось перенести несколько сложных операций на тазобедренном суставе, в том числе и в одной из клиник Израиля. На лечение ушло 200 тысяч рублей. Теперь актриса не может обойтись без костылей или специальных ходунков.
Накануне дня рождения журналисты попытались взять у Фатеевой интервью, чтобы узнать, как она живет. Однако артистка отказалась общаться с прессой. Тогда с этим же вопросом корреспонденты обратились к ее сыну, актеру и режиссеру Владимиру Басову-младшему. Он рассказал, что его мама не станет с ним разговаривать и они по-прежнему не видятся. «Она нас всех прогнала: детей, внуков и других родственников», – пояснил наследник звезды. Он также попросил почитателей не беспокоиться, отметив, что у актрисы все нормально и дома у нее есть помощники, которые делают уборку и заботятся о ней, пишет сайт Starhit.