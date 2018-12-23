Главный Иванушка накануне пятидесятилетия признался, что ощущает себя максимум на 25 лет

Певец рассказал, что волнуется по поводу своего возраста.

Вечно молодой и энергичный рыжий «Иванушка» поделился с поклонниками своими переживаниями по поводу грядущего юбилея. Андрей Григорьев-Аполлонов один из самых веселых участников группы, он всегда найдет, что ответить на каверзные вопросы журналистов. Однако по поводу своего дня рождения он шутить не намерен.

Певец с трепетом говорит о грядущем 50-летии. Это серьезно, считает исполнитель. Несмотря на солидную дату, артист уверен, что главное — это внутреннее состояние. В интервью Андрей уверяет поклонников, что в душе ему 25 лет и он хочет сохранить это ощущение как можно дольше.

Также артист берет пример со своих друзей, которые уже отметили свои юбилеи и довольно хорошо и уверенно чувствуют себя в пятидесятилетнем возрасте. Леонид Агутин, Владимир Пресняков совсем недавно с размахом отпраздновали свои дни рождения. По словам Андрея, ничего страшного в «трагическом юбилее» нет и жизнь на этом не заканчивается.

Однако сам себе певец желает все же стать чуть серьезнее и взрослее.

Напомним, что прошлый год был очень тяжелым для Андрея. Внезапная кончина друга Олега Яковлева, а буквально спустя месяц уход из жизни любимой сестры Юлии. Певец до сих пор не может спокойно об этом говорить и смириться с утратами. Супруга артиста Маша поддерживает мужа и помогает ему прийти в себя, сообщает Star Hit.