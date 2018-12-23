НОВОСТИ

Главный Иванушка накануне пятидесятилетия признался, что ощущает себя максимум на 25 лет

Главный Иванушка накануне пятидесятилетия признался, что ощущает себя максимум на 25 лет Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Global Look Press
Певец рассказал, что волнуется по поводу своего возраста.

Вечно молодой и энергичный рыжий «Иванушка» поделился с поклонниками своими переживаниями по поводу грядущего юбилея. Андрей Григорьев-Аполлонов один из самых веселых участников группы, он всегда найдет, что ответить на каверзные вопросы журналистов. Однако по поводу своего дня рождения он шутить не намерен.

Певец с трепетом говорит о грядущем 50-летии. Это серьезно, считает исполнитель. Несмотря на солидную дату, артист уверен, что главное — это внутреннее состояние. В интервью Андрей уверяет поклонников, что в душе ему 25 лет и он хочет сохранить это ощущение как можно дольше.

больше по теме
Преснякову — 50: знаменитости поздравляют артиста с юбилеемСегодня Владимиру Преснякову исполняется 50 лет. Его друзья, коллеги, родные и близкие с самого утра поздравляют артиста с праздником.

Также артист берет пример со своих друзей, которые уже отметили свои юбилеи и довольно хорошо и уверенно чувствуют себя в пятидесятилетнем возрасте. Леонид Агутин, Владимир Пресняков совсем недавно с размахом отпраздновали свои дни рождения. По словам Андрея, ничего страшного в «трагическом юбилее» нет и жизнь на этом не заканчивается.

Однако сам себе певец желает все же стать чуть серьезнее и взрослее.

Напомним, что прошлый год был очень тяжелым для Андрея. Внезапная кончина друга Олега Яковлева, а буквально спустя месяц уход из жизни любимой сестры Юлии. Певец до сих пор не может спокойно об этом говорить и смириться с утратами. Супруга артиста Маша поддерживает мужа и помогает ему прийти в себя, сообщает Star Hit.

Вам может быть интересно:
«Люблю»: Джулия Робертс сердечно поздравила с юбилеем Брэда Питта Рыжий из «Иванушек» и Дмитрий Маликов поделились архивным снимком из 90-х Звезде комедии «Достучаться до небес» Тилю Швайгеру – 55! Вы в это верите?!
Тэги:
Андрей Григорьев-Аполлоновюбилей

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Главный Иванушка накануне пятидесятилетия признался, что ощущает себя максимум на 25 лет
Интересно?
Поделись с друзьями: