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Анита Цой 18 лет была «инкубатором» для личинки мухи

Анита Цой 18 лет была «инкубатором» для личинки мухи Анита Цой. Фото: Global Look Press
Певица поделилась с поклонниками удивительной историей, которая происходила в ее жизни на протяжении долгого времени.

Анита Цой недавно заставила своих поклонников изрядно поволноваться, когда певица попала в больницу, где ей сделали операцию по удалению желчного пузыря. Однако, несмотря на сложность подобного хирургического вмешательства, это, как оказалось, не самое страшное, что случилось со звездой в уходящем году.

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Анита поделилась с поклонниками удивительной историей, которая происходила в жизни певицы на протяжении долгого времени. Как стало известно, 18 лет назад артистка с супругом ездила в Австралию. Там ее за шею укусило неизвестное насекомое. Звезда надеялась, что это обычная муха и все скоро само пройдет. Но место укуса с каждым днем чесалось все сильнее.

По возвращению супругов в Москву на шее Цой появился бугорок. Обеспокоенная звезда обратилась за помощью к врачам из-за болей в позвоночнике, который стал у нее искривляться. Медики установили, что укусила Аниту не простая муха, а насекомое, откладывающее свои яйца в тело животных, как в инкубатор. Там личинки растут и потом появляются на свет.

Так же неприятным сюрпризам для артистки стало и то, что извлечь личинку можно будет, только когда та подрастет, а это может занять не один год.

И вот спустя 18 лет певице, наконец, сделали операцию и извлекли инородное тело. За это время яйцо мухи превратилось в буквальном смысле в камень. Хирурги отдали экспонат Цой, который она бережно хранит в баночке с формальдегидом, пишет издание «Комсомольская правда».

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Анита Цой 18 лет была «инкубатором» для личинки мухи
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