Роза Сябитова считает, что все подруги ее дочери должны быть непривлекательными

Телесваха дала несколько советов Ксении для построения счастливой семьи.

Известная телеведущая Роза Сябитова, как известно, неудачно выдала свою дочь Ксению замуж несколько лет назад. Муж не стал жить с девушкой. Брак, который казался идеальным, очень быстро распался. Однако Сябитова надеется, что ее дочь обретет счастье в самое ближайшее время. Она дала несколько советов для своей Ксении. Телесваха уверена, что если дочь к ней прислушается, то все у неё в жизни будет хорошо.

«Советы дочери: «Чем больше у тебя подруг, тем сильнее рискуешь остаться без мужа. Поэтому правило первое: общайся с подругами всегда вне дома, в гости приглашай редко. Второе: все подруги должны состоять в счастливом браке и быть непривлекательными. Третье: никогда не жалуйся на супруга. Четвёртое: не отпускай никуда его одного», — заметила главная телесваха страны, чем сильно озадачила своих подписчиков.

«Поэтому и дает советы, что есть богатый опыт в неудачах!», «Возможно, вы приписали эти слова своей дочери, но она, похоже, и без этих советов умница-разумница. Сужу по тому, как юморно она представляет вашу семью, и себя в том числе, в Ютубе. Молодец», «Советы неуверенной в себе женщины», «О боже, зачем жить-то вообще с такими фобиями потерять мужа. Прям советы неуверенной в себе женщины», — заметили в комментариях пользователи.