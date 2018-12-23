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Роза Сябитова считает, что все подруги ее дочери должны быть непривлекательными

Роза Сябитова считает, что все подруги ее дочери должны быть непривлекательными Роза Сябитова. фото: instagram.com/syabitova_roza/
Телесваха дала несколько советов Ксении для построения счастливой семьи.

Известная телеведущая Роза Сябитова, как известно, неудачно выдала свою дочь Ксению замуж несколько лет назад. Муж не стал жить с девушкой. Брак, который казался идеальным, очень быстро распался. Однако Сябитова надеется, что ее дочь обретет счастье в самое ближайшее время. Она дала несколько советов для своей Ксении. Телесваха уверена, что если дочь к ней прислушается, то все у неё в жизни будет хорошо.

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«Советы дочери: «Чем больше у тебя подруг, тем сильнее рискуешь остаться без мужа. Поэтому правило первое: общайся с подругами всегда вне дома, в гости приглашай редко. Второе: все подруги должны состоять в счастливом браке и быть непривлекательными. Третье: никогда не жалуйся на супруга. Четвёртое: не отпускай никуда его одного», — заметила главная телесваха страны, чем сильно озадачила своих подписчиков.

«Поэтому и дает советы, что есть богатый опыт в неудачах!», «Возможно, вы приписали эти слова своей дочери, но она, похоже, и без этих советов умница-разумница. Сужу по тому, как юморно она представляет вашу семью, и себя в том числе, в Ютубе. Молодец», «Советы неуверенной в себе женщины», «О боже, зачем жить-то вообще с такими фобиями потерять мужа. Прям советы неуверенной в себе женщины», — заметили в комментариях пользователи.

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«Давай поженимся!»Роза Сябитовасоветы дочери

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Роза Сябитова считает, что все подруги ее дочери должны быть непривлекательными
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