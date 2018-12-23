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Поклонники заинтересовались бежевыми точками на спине Евгении Медведевой

Поклонники заинтересовались бежевыми точками на спине Евгении Медведевой Евгения Медведева. Фото: Global Look Press
Выяснилось, что это специальные пластыри, которые используются для снятия боли.

Российская фигуристка Евгения Медведева неудачно выступила на чемпионате страны по фигурному катанию в Саранске. Она заняла скромное седьмое место и в итоге не попала в составе сборной России на чемпионат Европы. Ее главная соперница Алина Загитова при этом выступит на европейском первенстве. Хотя и она не попала в тройку призеров, которую оккупировали российские юниорки. Им в силу возраста на чемпионате Европы выступить не удастся.

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Между тем поклонники обратили внимание, что на спине у Евгении Медведевой можно было заметить некие бежевые точки. Оказалось, что это акупунктурные пластыри, которые используются для снятия боли. Также они нужны при лечении хронических заболеваний. Пластыри являются частью китайской медицины, которые воздействуют на организм через точки на теле, сообщает «Спорт-Экспресс».

В ближайшее время Евгения Медведева намерена вернуться в Канаду, где продолжит тренироваться под руководством своего наставника Брайана Орсера. Ранее тренер отмечал, что пока не надо слишком строго оценивать выступления фигуристки. Медведева должна набрать хорошую форму и всех удивить, как считает канадский наставник, примерно через год. Пока у нее не лучшие физические кондиции.

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Тэги:
Алина ЗагитоваБрайан ОрсерЕвгения Медведева

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Поклонники заинтересовались бежевыми точками на спине Евгении Медведевой
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