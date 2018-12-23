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«Чудо-детки!»: в Сети обсуждают «библиотечный» снимок Гарри и Лизы

«Чудо-детки!»: в Сети обсуждают «библиотечный» снимок Гарри и Лизы Лиза и Гарри. Фото: instagram.com/maxgalkinru/
Максим Галкин на своей страничке в соцсети поделился свежим фото своих детей.

Известный телеведущий Максим Галкин поделился с подписчиками новым фото своих детей. Маленькие наследники стоят в домашней библиотеке. Лиза и Гарри — любимцы поклонников звезды.

Дети Примадонны отечественной эстрады растут в особняке в деревне Грязь. Их воспитанием занимается не только помощница звездной пары, но и сами родители много времени уделяют развитию двойняшек. Чтение книг — одно из любимых увлечений Гарри и Лизы.

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Подписчики Максима бурно отреагировали на новое фото. Многие называют детей ангелочками. Все комментарии под снимком носят позитивных характер и уменьшительно-ласкательные эпитеты. «Милые ребята!», «Принц и принцесса», «Чудо-детки!», «Сентиментальное фото», — пишут поклонники. Все просят Максима чаще радовать их новыми фотографиями детей, и больше рассказывать о жизни звездных брата и сестры.

Также подписчики не упустили возможность рассмотреть на снимке и интерьер комнаты. Много положительных отзывов собрала домашняя библиотека звездной четы. Высокие потолки, книжные полки и прозрачный пол не оставили равнодушных среди пользователей Сети.

Напомним, что Максим Галкин перестал скрывать детей, чтобы их не караулили дотошные папарацци. Артист своей цели добился — вспышки фотокамер их больше не преследуют, так как все события в жизни наследников теперь можно увидеть в соцсети.

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дети звездЛиза и ГарриМаксим Галкин

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