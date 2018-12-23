«Чудо-детки!»: в Сети обсуждают «библиотечный» снимок Гарри и Лизы
Известный телеведущий Максим Галкин поделился с подписчиками новым фото своих детей. Маленькие наследники стоят в домашней библиотеке. Лиза и Гарри — любимцы поклонников звезды.
Дети Примадонны отечественной эстрады растут в особняке в деревне Грязь. Их воспитанием занимается не только помощница звездной пары, но и сами родители много времени уделяют развитию двойняшек. Чтение книг — одно из любимых увлечений Гарри и Лизы.
Также подписчики не упустили возможность рассмотреть на снимке и интерьер комнаты. Много положительных отзывов собрала домашняя библиотека звездной четы. Высокие потолки, книжные полки и прозрачный пол не оставили равнодушных среди пользователей Сети.
Напомним, что Максим Галкин перестал скрывать детей, чтобы их не караулили дотошные папарацци. Артист своей цели добился — вспышки фотокамер их больше не преследуют, так как все события в жизни наследников теперь можно увидеть в соцсети.