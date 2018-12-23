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Нюша даст первый концерт после декрета в Майами

Нюша даст первый концерт после декрета в Майами Нюша/Фото: Instagram.com
Звезда пообещала всем поклонникам жаркую новогоднюю ночь.

Несколько месяцев назад певица Нюша впервые стала мамой. Роды проходили в элитной клинике в Майами, куда она отправилась вместе с мужем чуть ранее. Сейчас Нюша восстанавливается после родов. Надолго прерывать гастрольную деятельность она не захотела. Уже в ночь с 31-го декабря на 1 января она выступит в Майами.

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«Жаркая Новогодняя Ночь в Майами. Впервые буду встречать Новый год без снега и с пальмами», — заявила певица. Нюша также заметила, что это будет первое ее выступление после декрета.

«Уже на самолёте лечу в Майами на концерт Нюши», «Ну что, солнышко, с возвращением тебя! Уверена, что оно будет грандиозным», «А че на сцену-то вышла? Надоело твоему чинуше твои капризы терпеть? Или так губу раздуло, что уже налогов со всей необъятной родины-матушки не хватает», «Нюша стала ещё прекрасней», — заметили в комментариях подписчики артистки.

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Нюша даст первый концерт после декрета в Майами
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