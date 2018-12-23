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Николай Цискаридзе показал редкий архивный снимок с Галиной Улановой

Николай Цискаридзе показал редкий архивный снимок с Галиной Улановой Николай Цискаридзе / фото: globallook.com
Блистательная российская балерина обучала артиста балета «премудростям профессии».

Известный российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовал редкий архивный снимок, на котором он изображен в обществе неподражаемой балерины Галины Улановой. Не секрет, что Уланова, которая ушла из жизни уже двадцать лет назад, обучала Цискаридзе «премудростям профессии». Добавим, что у Цискаридзе в эти дни проходит фотовыставка.

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Снимок сделан в Большом театре. Солист балета Большого театра с 2002 до 2013 года кратко подписал снимок. «Николай и Галина Сергеевна Уланова. Большой театр».

«Лёгкость, пластичность, артистизм, а ещё адский труд и преданность любимому делу. Гений!» «Репетиция концертного номера «Нарцисс», скорее всего…», «Николай, как вам повезло: заниматься у такой прекрасной богини танца!» «Галина Уланова явно душевно радовалась лицезреть неугасающий гений русского балета в виде Николая!» — заметили в комментариях поклонники Николая Цискаридзе.

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Тэги:
Большой ТеатрГалина УлановаНиколай Цискаридзе

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Николай Цискаридзе показал редкий архивный снимок с Галиной Улановой
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