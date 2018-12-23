НОВОСТИ

«Ирония судьбы, или с легким паром!» возвращается на Первый

«Ирония судьбы, или с легким паром!» возвращается на Первый Кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975)
Любимый новогодний фильм выйдет на «первой кнопке».

В канун Нового года многие жители страны интересуются, по какому каналу в этом году покажут фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!». Право на трансляцию двухсерийной ленты оспаривается между «Первым каналом» и «Россией 1».

В этом году любимую киноленту покажут по Первому каналу, а в следующий новый год трансляция перейдет на ВГТРК, сообщает RNS со ссылкой на «Мосфильм».

Премьера комедии состоялась 1 января 1975 года и собрала у экранов 100 миллионов советских граждан. Фильм сразу стал популярным, а трогательная история любви между главными героями тронула сердца всех женщин страны.

больше по теме
Киноляпы в «Иронии судьбы, или С легким паром!»На три вещи можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода и фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Однако мало кто знает, что изначально на роль Лукашина пробовался Андрей Миронов, а образ Нади могли примерить Людмила Гурченко и Алиса Фрейндлих. Но режиссер отказался от этой идеи и решил попробовать других артистов.

Многие советские звезды хотели сниматься у Эльдара Рязанова. Светлана Немоляева, Лариса Голубкина, Наталья Гвоздикова, Антонина Шуранова приходили на пробы. Все, безусловно, талантливые, но Рязанов не видел в них главной героини своего фильма. Когда же были сделаны первые кадры с Барбарой Брыльской, он сразу утвердил ее.

С ролью Жени Лукашина, тоже все не было однозначно. По мнению Эльдара Рязанова, для главной роли стеснительного и неуверенного в себе врача обаятельный Миронов был на тот момент слишком популярным, поэтому роль отдали Андрею Мягкову.

Сам актер, которому эта роль принесла славу, не был уверен, что, ставший кинохитом фильм, зритель примет и он будет кому-то интересен. Однако он ошибся. Картина сразу же завоевала любовь публики. Самому же Мягкову в течение долгих лет поклонники дарили веники для бани.

Вам может быть интересно:
Ностальгия по детству? Почему россияне каждый год смотрят фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» 5 российских фильмов, которые за рубежом оценили выше, чем у нас Можем повторить: какие образы советских киногероинь вернулись в моду
Тэги:
Ирония судьбы или С легким паромПервый

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ирония судьбы, или с легким паром!» возвращается на Первый
Интересно?
Поделись с друзьями: