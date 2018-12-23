«Ирония судьбы, или с легким паром!» возвращается на Первый

Любимый новогодний фильм выйдет на «первой кнопке».

В канун Нового года многие жители страны интересуются, по какому каналу в этом году покажут фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!». Право на трансляцию двухсерийной ленты оспаривается между «Первым каналом» и «Россией 1».

В этом году любимую киноленту покажут по Первому каналу, а в следующий новый год трансляция перейдет на ВГТРК, сообщает RNS со ссылкой на «Мосфильм».

Премьера комедии состоялась 1 января 1975 года и собрала у экранов 100 миллионов советских граждан. Фильм сразу стал популярным, а трогательная история любви между главными героями тронула сердца всех женщин страны.

Однако мало кто знает, что изначально на роль Лукашина пробовался Андрей Миронов, а образ Нади могли примерить Людмила Гурченко Алиса Фрейндлих . Но режиссер отказался от этой идеи и решил попробовать других артистов.

Многие советские звезды хотели сниматься у Эльдара Рязанова. Светлана Немоляева, Лариса Голубкина, Наталья Гвоздикова, Антонина Шуранова приходили на пробы. Все, безусловно, талантливые, но Рязанов не видел в них главной героини своего фильма. Когда же были сделаны первые кадры с Барбарой Брыльской, он сразу утвердил ее.

С ролью Жени Лукашина, тоже все не было однозначно. По мнению Эльдара Рязанова, для главной роли стеснительного и неуверенного в себе врача обаятельный Миронов был на тот момент слишком популярным, поэтому роль отдали Андрею Мягкову.

Сам актер, которому эта роль принесла славу, не был уверен, что, ставший кинохитом фильм, зритель примет и он будет кому-то интересен. Однако он ошибся. Картина сразу же завоевала любовь публики. Самому же Мягкову в течение долгих лет поклонники дарили веники для бани.