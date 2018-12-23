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Заметно располневшая Порошина на девятом месяце беременности посещает светские мероприятия

Заметно располневшая Порошина на девятом месяце беременности посещает светские мероприятия Мария Порошина. Фото: Global Look Press
Звезда была замечена на спектакле «Сережа» по роману Льва Толстого «Анна Каренина».

Звездная актриса Мария Порошина в начале января 2019 года должна в пятый раз стать мамой. Известно, что отцом ребенка актрисы является некий иностранец. Впрочем, сама Порошина предпочитает не распространяться, от кого она в недалеком будущем должна родить ребенка. Не так давно одна из подруг Порошиной и вовсе заявила, что иностранец был специально придуман актрисой. Якобы звезда вообще не хочет говорить об отце своего пятого ребенка. Она полностью за свой счет оплатила роды в элитной клинике.

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Беременная Порошина на новом фото попыталась скрыть округлившийся животикАктриса театра и кино — 45-летняя Марина Порошина — находится в интересном положении. Актриса ожидает появления на свет пятого ребенка. Пока в семье многодетной артистки рождались только девочки.

Между тем на страничке актрисы в социальной сети Instagram появилась свежие снимки, на одном из которых она изображена сама. Видно, что Порошина за последнее время заметно поправилась, что в общем-то неудивительно в ее положении. Звезда побывала на спектакле «Сережа» по роману Льва Толстого «Анна Каренина. Она отдала должное режиссеру Дмитрию Крымову. «Талантливо! Красиво! Тонко», — заявила звезда.

«Сыну потом расскажешь? Какие впечатления!» «Машенька, какая же вы миленькая. Просто восхитительна!» — заметили в комментариях поклонники.

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Тэги:
Анна Каренинабеременность и родыМария Порошина

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Заметно располневшая Порошина на девятом месяце беременности посещает светские мероприятия
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