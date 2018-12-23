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Татьяна Буланова назвала совпадением частые браки певиц и футболистов

Татьяна Буланова назвала совпадением частые браки певиц и футболистов Татьяна Буланова/фото: globallook
Звезда не смогла сохранить любовь с бывшим игроком «Зенита» Владиславом Радимовым.

Известная певица Татьяна Буланова дважды выходила замуж и оба раза неудачно. Звезда считает, что это просто какое-то совпадение, что певицы в последние годы часто выходят замуж за футболистов. Она считает, что смешно говорить мода на футболистов, чиновников, политиков. По словам Булановой, ее союз с бывшим футболистом санкт-петербургского «Зенита» Владиславом Радимовым получился случайным. Специально спортсмена на роль мужа она себе не искала. Она считает, что дело вовсе не в профессии, а в надёжности человека.

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Сейчас Буланова твердо убеждена, что за любовь бороться не нужно. Она уверена, что если между людьми нет взаимного притяжении, то им лучше расстаться. Сама певица никогда не шла первой на диалог с супругами. При этом она уверена, что необходимо всегда оставаться порядочными людьми, чтобы не произошло. Хотя бы ради детей.

Буланова заявила, то иногда она плачет. Она очень скучает по маме, которая порой ей даже снится. Эти слезы, по уверению Булановой, возникают у нее наедине с самой собой. На людях чувств она никогда не показывает, сообщает портал «СтарХит».

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Владислав Радимовнеудачный бракТатьяна Буланова

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Татьяна Буланова назвала совпадением частые браки певиц и футболистов
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