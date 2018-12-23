Гоген Солнцев оценил шансы остаться с пожилой супругой Екатериной Терешкович

Герой ток-шоу считает, что получил неоценимый опыт от взаимоотношений с женой.

Известный российский фрик Гоген Солнцев так до сих пор и не помирился со своей пожилой супругой Екатериной Терешкович. Дама, напомним, избила в «Прямом эфире» свою дочь. Этого фрик ей пока простить не может. На своей страничке в социальной сети Instagram Гоген Солнцев предался философским размышлениям. Он привел цитату испанского кинорежиссёра Педро Альмодовара: «Я ненавижу сюрпризы, однако порой неизвестное помогает обрести себя».

«Вот и я, наверное, соглашусь с тем, что в жизни легче нарваться на горький урок, не зная финала. Но, если говорить, насколько наш мир удачлив, я бы расценил возможные шансы людей 50/50. Никогда не знаешь, где что ты найдёшь, а где потеряешь. Надо же! Это прямо как мы с Катей. Мне все задают вопросы, а, что будет дальше… Дальше, уверяю вас, будет опыт и одно из 50/50!» — заметил Гоген Солнцев.

«Мы ждём Илюшечку только! А Катя там нафиг не нужна. Она не умеет себя нормально вести на передачах, дерётся со всеми и ругается!», «Гоген, привет! Вам нужно переболеть, то есть не видеться с Катей долго. Можно уехать в другой город. В общем обрезать общение с этой женщиной. Ну отвлечься с кем-нибудь в конце концов. Я вас умоляю, ничего общего не должно быть. Просто эта женщина спокойно может вам рога наставлять, запросто. Будьте счастливы!», «Позорище, раскрутил бабку, себя пропиарил. Никакой любовью тут и не пахло, чистой воды планирование», — заметили в комментариях поклонники Гогена Солнцева.

Отметим, что многие продолжают считать, что Гоген Солнцев никогда по-настоящему не любил свою жену. Поклонники уверены, что он женился по расчету. Сам Гоген всячески подчеркивал, что без ума от супруги. Однако в последнее время он стал замечать, что женщина ведет себя не совсем адекватно. Он уверен, что у нее появился другой мужчина. После операции по омоложению, как говорил Солнцев, Терешкович стала сама не своя. Сама Терешкович не так давно призналась, что устала от разборок с мужем, который почему-то перестал ее понимать. Она надеется, что им удастся сохранить брак, о котором судачит добрая половина страны.