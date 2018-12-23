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Адвокат Элина Мазур попала в реанимацию после угроз Цымбалюк-Романовской

Адвокат Элина Мазур попала в реанимацию после угроз Цымбалюк-Романовской Виталина Цымбалюк-Романовская/Фото: Сергей ВИНОГРАДОВ/ТАСС
Как уверяет девушка, пианистка угрожает ей из-за дела Армена Джигарханяна.

Известный адвокат Элина Мазур госпитализирована в одну из клиник Москвы. Сейчас она находится в реанимации. Поводом, как она считает, стали постоянные угрозы, которые сыплются на нее со стороны бывшей жены Армена Джигарханяна, Виталины Цымбалюк-Романовской. Как говорит Мазур, состояние которой оставляет желать лучшего, Цымбалюк-Романовская давит на нее и хочет, чтобы адвокат отказалась от данных ранее показаний. Мазур считает, что брак Цымбалюк-Романовской с Арменом Джигарханяном был по расчёту.

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Добавим, что не так давно пианистка была признана виновной в деле о вторжении в частную жизнь. Она должна будет отработать двести часов на благо государства. Также она обязана выплатить двести тысяч рублей бывшему супругу. Это компенсация морального вреда, сообщает «Пятый канал».

Сама Цымбалюк-Романовская ранее уже не раз говорила, что виновной себя не считает. По ее словам, она искренне любила Джигарханяна, а в их расставании виновен только он. Сейчас девушка встречается с музыкантом Прохором Шаляпиным. Звезды появляются вместе на всех различных вечеринках и не скрывают теплых чувств друг к другу.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяЭлина Мазур

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Адвокат Элина Мазур попала в реанимацию после угроз Цымбалюк-Романовской
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