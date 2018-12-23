«Дива»: фото Бейонсе с новой прической за час набрало более миллиона «лайков»

Певица обожает экспериментировать со своей внешностью. В этот раз из своих волос Бейонсе создала множество длинных косичек.

Известная американская певица Бейонсе часто радует своих поклонников необычными образами. На своей страничке в Instagram королева R&B выложила фото с новой прической.

больше по теме Бейонсе в потрясающих нарядах выступила на благотворительном концерте Певица, ее супруг Джей Зи и другие исполнители заработали 6 миллионов долларов и передали их в фонд борьбы с онкологией.

Звезда заплела длинные африканские косички. Новый имидж очень понравился подписчикам. В комментариях под снимком поклонники выразили восхищение красотой своей любимицы и ее умением подчеркнуть индивидуальность. Пользователи единогласно сошлись во мнении, что Бейонсе — настоящая дива. «Богиня!», «Дива!», «Красотка», — написали они.

Звезда часто меняет имидж и делится полученными результатами с подписчиками. Каждое появление Бейонсе на публике производит настоящую сенсацию. Поклонники всегда очень эмоционально воспринимают певицу. Новые снимки и появление исполнительницы на красных дорожках, как правило, вызывают массу восторженных отзывов.

Муж звезды, известный американский рэпер Jay-Z, также поддерживает супругу и всегда восхищается не только красотой, но и талантом своей жены.

Напомним, что пара воспитывает трех детей – старшую дочь Блю Айви Картер и двойняшек – Сэра и Руми Картер, которых она родила 12 июня 2017 года.

Отметим, что у Бейонсе 121 миллион подписчиков. Несмотря на то, что согласно рейтингу Instagram, Ольга Бузова заняла первую строчку среди звезд российского шоу-бизнеса, начинающей певице с ее 14,3 миллионами пользователей до американской коллеги ей еще очень далеко.