НОВОСТИ

«Дива»: фото Бейонсе с новой прической за час набрало более миллиона «лайков»

«Дива»: фото Бейонсе с новой прической за час набрало более миллиона «лайков» Бейонсе. Фото: @BEYONCE
Певица обожает экспериментировать со своей внешностью. В этот раз из своих волос Бейонсе создала множество длинных косичек.

Известная американская певица Бейонсе часто радует своих поклонников необычными образами. На своей страничке в Instagram королева R&B выложила фото с новой прической.

больше по теме
Бейонсе в потрясающих нарядах выступила на благотворительном концертеПевица, ее супруг Джей Зи и другие исполнители заработали 6 миллионов долларов и передали их в фонд борьбы с онкологией.
Звезда заплела длинные африканские косички. Новый имидж очень понравился подписчикам. В комментариях под снимком поклонники выразили восхищение красотой своей любимицы и ее умением подчеркнуть индивидуальность. Пользователи единогласно сошлись во мнении, что Бейонсе — настоящая дива. «Богиня!», «Дива!», «Красотка», — написали они.

Звезда часто меняет имидж и делится полученными результатами с подписчиками. Каждое появление Бейонсе на публике производит настоящую сенсацию. Поклонники всегда очень эмоционально воспринимают певицу. Новые снимки и появление исполнительницы на красных дорожках, как правило, вызывают массу восторженных отзывов.

Муж звезды, известный американский рэпер Jay-Z, также поддерживает супругу и всегда восхищается не только красотой, но и талантом своей жены.

Напомним, что пара воспитывает трех детей – старшую дочь Блю Айви Картер и двойняшек – Сэра и Руми Картер, которых она родила 12 июня 2017 года.

Отметим, что у Бейонсе 121 миллион подписчиков. Несмотря на то, что согласно рейтингу Instagram, Ольга Бузова заняла первую строчку среди звезд российского шоу-бизнеса, начинающей певице с ее 14,3 миллионами пользователей до американской коллеги ей еще очень далеко.

Вам может быть интересно:
Бейонсе впервые за долгое время показала подросших близнецов Бейонсе в шикарных нарядах выступила перед самым богатым человеком в Индии Ольга Серябкина сменила имидж и похвасталась новой прической
Тэги:
Бейонсесмена имиджа

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Дива»: фото Бейонсе с новой прической за час набрало более миллиона «лайков»
Интересно?
Поделись с друзьями: