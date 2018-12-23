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Лариса Гузеева призналась, что ей страшно от фотографии со своим двойником

Лариса Гузеева призналась, что ей страшно от фотографии со своим двойником Лариса Гузеева/Фото: Instagram
«Главная телесваха страны» уже не в первый раз получает от поклонников снимок некой женщины, которая, как две капли воды похожа на нее.

Известная телеведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала снимок, на котором изображена фотография некой женщины, которая, как две капли воды похожа на ведущую. «Мне присылают это фото уже не в первый раз. Кто это? Просто двойник. Только цвет глаз другой. Ну надо же… А вы встречали свою копию? Прям страшно», — призналась Гузеева.

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«Не страшно, не бойтесь, вы же королева! Обожаю вас!» «Дама прелестная, только уши нарисовали какие-то несоразмерные», «Очень похожа на вас, Лариса! Я не встречала своего двойника, но мне постоянно говорят, что я на кого-то похожа», «Нет, это не Лариса — нет той искорки в глазах…», — заметили в комментариях многочисленные поклонники Ларисы Гузеевой.

Отметим, что программа «Давай поженимся», которую ведет Лариса Гузеева, собирает огромные телерейтинги. Сама ведущая не раз отмечала на этот счет, что гордится зрительской любовью. По ее мнению, в России огромное количество людей, которые не могут найти свое счастье в жизни. Ее передача, как раз и призвана, чтобы объединять сердца.

По словам Гузеевой, уже не раз бывало, что люди, которые приходили на ее передачу впоследствии играли свадьбы. Кстати, не так давно в студию к Гузеевой пожаловала телеведущая Дана Борисова. Она также долгое время не могла найти свое счастье и пошла на программу, надеясь, что именно на проекте встретит суженого. В итоге Борисова познакомилась с интересным молодым человеком, с которым впоследствии стала развивать отношения. На данный момент неизвестно, чем все это закончится. Борисова уже высказывала свое уважение Гузеевой по этому поводу.

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«Давай поженимся!»Дана БорисоваЛариса Гузеева

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Лариса Гузеева призналась, что ей страшно от фотографии со своим двойником
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