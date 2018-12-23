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Лоза назвал лидера украинской группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка сумасшедшим

Лоза назвал лидера украинской группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка сумасшедшим Юрий Лоза/Фото: Global Look
Музыкант позволил себе сравнение России с черной дырой.

Автор легендарной песни «Плот» Юрий Лоза уже приучил россиян к своим ярким высказываниям. Музыкант любит обсуждать современный мир шоу-бизнеса, то и дело критикуя то одного, то другого певца. На этот раз от Лозы по полной программе досталось лидеру украинской группы «Бумбокс» Андрею Хлывнюку. Он позволил себе неуместное сравнение, заявив, что Россия — это черная дыра, а инопланетяне высосали эту часть земного шара.

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По словам Лозы, Хлывнюк никому не известный в России музыкант, мнение которого никого не интересует. Лоза уверен, что если выйти на улицу и спросить, кто такой Хлывнюк, то никто точно не сможет ответить.

Лоза добавил, что любой адекватный человек мотивирует свои слова конкретными примерами. Хлывнюк же этого сделать не смог. Музыканта Лоза считает сумасшедшим и неадекватным, потому что его действия ничем не мотивированы. Как думает Лоза, такие люди, как лидер группы «Бумбокс», могут начать смеяться без повода в любой момент. Это лишнее свидетельство, что ему требуется помощь докторов. Лоза в шутку отметил, что он четыре года не ест и не спит из-за того, что музыканты группы отказались приезжать в Россию с концертами, сообщает РИА «Новости».

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Тэги:
"Бумбокс"Андрей ХлывнюкЮрий Лоза

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Лоза назвал лидера украинской группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка сумасшедшим
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